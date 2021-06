L’offerta Iliad piomba sul mercato e lo conquista. La guerra tra gestori mobile è appena iniziata. Si attendono altre offerte.

Iliad non si ferma più, il gestore telefonico tra i più presenti ormai sulla scena commerciale nazionale, con sempre più clienti ammaliati dalle incredibili offerte, irrompe ancora sul mercato con una offerta che di certo provocherà non poche riflessioni tra i clienti degli altri gestori concorrenti. Iliad no ha alcuna intenzione di fermare la sua corsa, puntando sull’esclusività della sua offerta e sull’indipendenza da accordi commerciali con aziende terze.

La forza di Iliad è forse proprio in quei tratti di azienda assolutamente autonoma che arriva e sbaraglia il mercato. I dubbi iniziali riguardo la ricezione e la qualità del servizio sono stati cancellati dagli utenti in pochi mesi. Quello infatti il momento in cui c’è stata un vero e proprio esodo verso Iliad, a pochi mesi dal suo debutto dal mercato, assodato che si trattasse di una azienda seria, che mette a disposizione del cliente un servizio impeccabile c’è stato il passaggio in massa dagli altri gestori concorrenti.

Iliad sbaraglia il mercato: i dettagli delle offerte Flash 120 e 80

L’offerta che tutti ormai conosciamo è la Flash 120, da 9,99 euro al mese con minuti ed sms illimitati e 120gb di traffico mobile. Una offerta assolutamente eccezionale se si considera che fino a pochi mesi fa per una disponibilità simile di gb, sms e chiamate si potevano anche pagare 15 e più euro al mese presso altri gestori. Ma Iliad ha fatto ancora di più, ha pensato anche a chi realisticamente non ha bisogno di tutti quei gb a disposizione.

La soluzione proposta da Iliad è Flash 80 che comprende 80 GB di traffico dati in 4G/4G+ e minuti e messaggi illimitati verso tutti. Il prezzo? 7,99 euro, niente male no? L’offerta come ultimamente capita praticamente sempre, è riservata solo ai nuovi abbonati. In quel caso ci sarà il contributo di 9,99 euro per l’acquisto della sim e nessun altra spesa per il nuovo cliente.

L’estate è alle porte e cosi come sempre capita, fioccano le offerte per i gestori di telefonia mobile e non solo. C’è da aspettarsi a questo punto la contro offerta della concorrenza che di sicuro proverà ad insediare il trono di Iliad. A breve potrebbero quindi esserci nuovi aggiornamenti.