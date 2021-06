Le condizioni contrattuali WindTre per i clienti di rete fissa stanno per essere rimodulate. Dal 1° agosto si assisterà agli aumenti dei costi fino a 4 euro.

La compagnia telefonica WindTre sta gradualmente informando i suoi clienti di telefonia fissa che a partire dal 1°agosto 2021 verranno applicati degli aumenti su alcune offerte. Si parla di rincari dai 2 ai 4 euro ma ancora non si sono stati diffusi i nomi delle offerte che saranno coinvolte nella rimodulazione.

Rumors di WindTre sui rincari di rete fissa

La nota azienda italiana annuncia cambiamenti di contratto informando i clienti che a breve procederà con la diffusione di notizie e dettagli maggiori relativi alla rimodulazione. Prima dell’aumento, ogni cliente interessato verrò informato, dunque, delle variazioni e in particolar modo del rincaro di cui sarà oggetto il contratto. La comunicazione verrà inviata entro la fine del mese corrente tramite il conto telefonico.

I clienti WindTre, però, non dovranno lasciarsi prendere subito dallo sconforto dato che la compagnia prevede l’applicazione di sconti in tariffa in modo tale da “ammorbidire” almeno in parte l’aumento del prezzo. Lo sconto, che sarà variabile dai 2 ai 4 euro, verrà applicato fino al completamento del pagamento del modem acquistato a rate. Naturalmente, è facoltà del cliente insoddisfatto per le modifiche contrattuali apportate di procedere con il recesso dal contratto.

Come procedere con il recesso del contratto

I clienti WindTre possono recedere dal contratto e passare ad altro operatore liberamente, senza penali o costi di disattivazione, entro il 31 luglio 2021. Per rendere il recesso valido sarà necessario inviare una comunicazione alla compagnia telefonica in cui si inserisce come motivo del recesso la modifica delle condizioni contrattuali previste dal 1° agosto 2021.

La comunicazione potrà essere inoltrata attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all’indirizzo Wind Tre Spa, Servizio Disdette, CD Milano Recapito Baggio, Casella Postale 159, 201 52 Milano. In alternativa, il cliente potrà inviare una PEC scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it, contattare l’assistente digitale Will entrando nell’Area Clienti del portale o tramite App, chiamare il numero 159 o recandosi presso un punto vendita WindTre.

Ricordiamo che volendo passare ad un altro operatore è necessario procedere con la comunicazione al nuovo gestore entro il 31 luglio 2021. Infine, in caso di pagamento a rate di un prodotto WindTre occorrerà comunicare se si intende saldare il pagamento in un’unica rata oppure continuare la rateizzazione.