Tre anni di offerte e promozioni per Iliad festeggiati nel migliori dei modi. Nuove proposte per nuovi clienti.

Mese di offerte speciali maggio, dopo le recentissime ed imperdibili offerte di Wind Tre, ecco per tutti i nuovi clienti una super offerta anche da parte di Iliad. Il colosso del mobile che festeggia i tre anni di attività ha in serbo una serie di nuove proposte per coloro che vorranno entrare nella grande famiglia Iliad. Offerte davvero imperdibili che dimostrano quanto certe aziende siano sempre pronte ad accogliere nuovi clienti con sempre maggiore necessità di essere stupiti.

I nuovi clienti Iliad potranno restare davvero sorpresi dalla qualità del segnale e dall’efficienza di un servizio clienti sempre disponibile e pronto a soddisfare tutte le richieste dei clienti. Iliad, cosi come Wind Tre, punta alla nuova clientela, punta al cliente che insomma arriva da un altro gestore e che cerca nuovi stimoli e soprattutto prezzi più convenienti, per un’offerta complessiva sempre più al ribasso in questo settore.

Buon compleanno Iliad: Voce e Giga 40 e tanto altro ancora per i nuovi clienti

Iliad Voce si caratterizza in questa nuova proposta per nuovi potenziali clienti per un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 MB di traffico dati al costo di 4,99 euro al mese. Una offerta assolutamente imperdibile se si considera cosa propone e quanto poi nel dettaglio costa. Davvero un affare per i nuovi clienti Iliad.

Altre proposte commerciali, Iliad Giga 80 e Iliad Flash 120, per i nuovi potenziali clienti Iliad. Nello specifico parliamo di un offerta, la prima, che chiaramente puntano tutto su una ricca offerta che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e nazionali, sms illimitati e 80 gb di traffico internet al prezzo di 7,99 euro.

liad Flash 120, la seconda delle due offerte, invece prone in pratica la stessa offerta illustrata in precedenza ma con 120gb di traffico dati disponibili al prezzo di 9,99 al mese.