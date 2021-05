Wind Tre si rilancia forte sul mercato dei gestori mobile con una offerta assolutamente imperdibile per tutti gli utenti.

Le grandi compagne telefoniche, battagliano da decenni, ormai a colpi di tariffe vantaggiose e promozioni imperdibili per i nuovi clienti. Già, la logica generalmente è questa, favorire i nuovi, tanto i clienti attuali sono già fidelizzati, almeno in teoria. Oggi Wind Tre torna prepotentemente sul mercato e lo fa con una offerta che non lascerà certo impassibili milioni di utenti. La sfida è chiaramente lanciata a Iliad che negli ultimi mesi ha davvero sbaragliato del tutto la concorrenza.

Go Unlimited Star+, novità che Wind Tre ha intenzione di proporre ai suoi nuovi clienti nasce con l’intenzione di sbaragliare la concorrenza, cosi come è successo per Iliad nei mesi passati. Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e Giga no limits per connessione di rete con linee 4G. Questa la super offerta. A questo punto bisognerà comprendere come si regoleranno gli altri gestori per il servizio mobile di smartphone e tablet.

Wind Tre si riprende il mercato: l’offerta parte da 7,99 euro

Il grande rivale è senza dubbio Iliad, al quale Wind Tre mostra gli artigli con una offerta che di sicuro rimescolerà non poco le carte in tavola. L’offerta precedentemente illustrata, avrà un costo mensile di 7,99 euro, in linea con la classica offerta Iliad, per intenderci. La sim, in questo caso, costerà per i nuovi clienti Wind Tre, 10 euro. Soltanto i clienti TIM, Vodafone ed Iliad potranno quindi accedere all’iniziativa, in quanto necessaria la portabilità del proprio numero presso Wind Tre.

Maggio mese di offerte per la telefonia mobile, insomma, con due delle più importanti compagnie che si sfidano a colpi di promozioni per mettere le mani in maniera del tutto decisiva sul mercato. A decidere, come sempre, alla fine saranno i clienti, vecchi e nuovi.

I mesi estivi regaleranno sicuramente nuove offerte per quanti pensano sia opportuno cambiare una volta per tutte gestore telefonico. Le compagnie, non si lasceranno certo scappare simili occasioni.