Piano offerte importante anche per Unieuro. Doppia agevolazione in arrivo per l’acquisto del Tv: la scelta è fra sconto o rimborso. O tutt’e due?

Mai come in questo momento il mercato ci sta parlando. Prezzi del rame che schizzano alle stelle, offerta che non riesce a staer al passo con la domanda, rinnovamento in toto dello stile di vita in un’ottica elettrico-sostenibile e adeguamento delle aziende tech ai nuovi standard imposti dal trend consumistico. Tutto in direzione dell’elettronica. Non è un caso, viste le premesse, che le aziende vadano a rispondere alla necessità di digitalizzazione e, soprattutto, di efficientamento a livello di prestazioni domestiche.

Unieuro, in questo senso, sembra lavorare parecchio. Come altri grandi nomi nell’ambito del mercato tech, anche il colosso italiano si posiziona nell’ambito delle promozioni, riservando ai propri clienti importanti occasioni per quanto riguarda l’acquisto di un televisore. Non solo smartphone, quindi: le novità in fatto di elettrodomestici e dispositivi tecnologici riguarda anche il tv, specie ora, a pochissimo dal giro di boa definitivo sul nuovo digitale terrestre. Centro dell’orbita, stavolta, è il TV QLED 8K di Samsung.

LEGGI ANCHE >>> Rame alle stelle, sale la bilancia dei prezzi: sobbalza il mercato elettronico

Unieuro, maxi-offerta sull’acquisto del Tv: le condizioni

Il modello di riferimento è il Samsung Series 9 QE65Q900TST, che appare sul sito ufficiale di Unieuro al prezzo di 2.499 euro. Una diminuzione sensibile se si considera che, da listino, il costo dovrebbe fissarsi sui 4.999 euro, così come confermato sul sito di Unieuro. Praticamente si tornerebbe a casa con un televisore di ultima generazione (e conferme alle nuove normative sul digitale) risparmiando la metà sul costo complessivo (2.500 euro). Sarà comunque meglio affrettarsi: la promozione si conclude infatti il 20 maggio 2021 e fa parte del volantino “Passione Casa”.

LEGGI ANCHE >>> Euronics: prezzi mai visti sul piano offerte, ecco quelle imperdibili

Come fatto anche da latri, tuttavia, il beneficio non è legato solo alla diminuzione del prezzo. Per l’acquisto del Tv, infatti, Unieuro mette a disposizione la possibilità di un rimborso di 500 euro sul prezzo di mercato. A specificarlo è la stessa azienda, che sul proprio sito specifica modalità e condizioni per usufruire dell’agevolazione relativa al Samsung Series 9. Televisore, ricordiamo, con supporto ai DVB-T2 e DVB-S2. Ovvero alla nuova scala di canali che verrà applicata con il nuovo digitale terrestre. Per il resto, tutto da new generation: funzioni smart, risoluzione 8K e diagonale di 65 pollici. Un affare.