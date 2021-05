Buone notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare grazie a delle offerte telefoniche. Vodafone, infatti, stupisce ancora una volta con delle promozioni davvero incredibili. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

È trascorso ormai più di un anno da quando il coronavirus è entrato prepotentemente nelle nostre vite, portandoci a cambiare molte nostre abitudini. Basti pensare, ad esempio, all'utilizzo delle mascherine o al distanziamento sociale, oltre a varie altre misure a cui ci viene chiesto di prestare attenzione. Ad aggravare la situazione, inoltre, la chiusura di molte attività, che porta un numero crescente di persone a dover fare i conti con una grave crisi economica. Un contesto particolarmente complicato, che induce a prestare una maggior attenzione al mondo del risparmio.

A partire dall’alimentazione, fino ad arrivare alle bollette di luce e gas, d’altronde, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere le mani al portafoglio. Ma non solo, tra le voci che vanno ad incidere maggiormente sul bilancio famigliare si annoverano quelli per la telefonia mobile, che comprende ovviamente i costi per l’invio di sms, ma anche internet e chiamate. Varie sono le offerte proposte in merito dai vari operatori della comunicazione, comprese quelle di Vodafone, che non passano di certo inosservate. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo in cosa consistono.

Vodafone, fino a 100 giga ad un prezzo mai visto: offerta da capogiro

Ottime notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare sulle spese per telefonate, messaggi e traffico internet da dispositivi mobile. Anche per il mese di maggio, infatti, è possibile attivare una delle tante offerte vantaggiose, come quelle proposte da Vodafone.

Tornano, infatti, le offerte Special, al momento disponibili nei negozi aderenti. Queste promozioni, ricordiamo, prevedono un costo di attivazione pari a 10 euro, con 5 euro di traffico telefonico. Sono disponibili anche con il formato eSim, con un costo standard pari ad un euro senza traffico incluso.

A prescindere dall’opzione scelta, è possibile richiedere l’attivazione di Prova Vodafone, dal costo di 5 euro. Tale promozione comprende l’attivazione, il traffico di 5 euro e il costo della SIM. Entrando nei dettagli, è possibile applicare Prova Vodafone alle seguenti offerte Special, ovvero:

Vodafone Special 50 Digital Edition Limited a 6,99 euro al mese;

Vodafone Special 50 Digital Edition a 7 euro al mese;

Vodafone Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese.

A questo punto abbiamo visto assieme le principali offerte Vodafone, fino a 100 Giga, grazie alle quali poter risparmiare un bel po’ di soldi sulle telefonate, messaggi e traffico internet da mobile.