Wind Tre risponde alla concorrenza con un’offerta altrettanto valida ed interessante. La battaglia estiva è iniziata.

Buone notizie per i clienti Wind Tre e per quelli che lo diventeranno a breve. Il marchio nato dalla fusione delle due grandi aziende di telecomunicazioni, è obbligato, oggi a competere con altre aziende alla continua ricerca di nuovi clienti con offerte vantaggiosi e servizi che rasentano quasi sempre la perfezione. Competere oggi in questo settore no è certo la cosa più semplice di questo mondo ed i fatti lo dimostrano.

Le offerte che mensilmente possiamo prendere in considerazione attraverso il web o tramite i centri preposti fanno parte di quella strategia di continuo confronto tra aziende che di conseguenza porta i clienti a cambiare più che spesso gestore telefonico. Nelle ultime settimane abbiamo potuto assistere alla sfida proprio tra Wind Tre ed Iliad, sfida all’ultimo cliente si potrebbe dire, che vale davvero molto di questi tempi.

Wind Tre lancia la super offerta: “100 giga per te” a 5,99 euro al mese

L’offerta di Wind Tre è di quelle che davvero non temono concorrenza, una di quelle offerte che farebbe tentennare qualsiasi utente. Nel dettaglio si parte da un bundle mensile di 100gb di dati da utilizzare nel modo che si preferisce, chiaramente la proposta è per quanti sanno bene di dover passare dei lunghi periodo lontani da casa senza connessione wifi. 100 gb al mese, con una offerta della durata massima di tre mesi. Il prezzo? Davvero eccezionale, 5,99 al mese.

L’offerta è attivabile direttamente dall’app Wind Tre fino al prossimo 17 giugno, termine ultimo. Come si diceva una offerta davvero imperdibile riservata agli stessi clienti Wind Tre che nelle scorse settimane avevano un po’ alzato la voce contro certi disservizi e malfunzionamenti. Ora lo strappo sembra essere in parte ricucito con una offerta assolutamente degna di questo nome. Per i giorni che verranno, per le ore in riva al mare, insomma.

Wind Tre e le sue aziende concorrenti riempiono il mercato di vantaggiosissime offerte per tutti i clienti. Alcune per nuovi clienti altre anche per vecchi clienti. L’importante per loro è offrire sempre e comunque un gran servizio a chi ha dato fiducia alla propria idea. L’estate è tutta davanti a noi e le offerte di telefonia mobile sono appena iniziate.