Iliad vs Very Mobile è stato il duello più avvincente del mese di giugno 2021. Ripercorriamo le offerte dei due gestori telefonici facendo un raffronto in termini di convenienza

Il mondo delle offerte telefoniche è sempre in continua evoluzione e ogni giorno vengono ideate delle proposte sempre nuove per attirare la clientela. Nell’ultimo mese hanno letteralmente spopolato Iliad e Very Mobile due brand che si sono fatti largo nel Bel Paese negli ultimi anni sovrastando anche compagnie più longeve e conosciute.

Il tempo però stringe. Ci stiamo avvicinando al 30 giugno 2021, giorno in cui scadranno le offerte attualmente in vigore. Dopo sarà tempo di quelle di luglio, che gli utenti aspettano già con trepidazione con l’auspicio che siano ancora migliori di quelle precedenti.

LEGGI ANCHE >>> Tim, Iliad, WindTre e Vodafone, la battaglia continua: offerte mai viste

Iliad vs Very Mobile: le offerte nel dettaglio

Ripercorrendo questo mese però Iliad ha proposto 120 giga a 9,99 euro mentre Very Mobile ha deciso di concedere addirittura 200 Giga a 7,99 euro. Vedendola così la seconda offerta batte di gran lunga la prima, ma bisogna fare un’analisi più accurata.

L’operatore francese infatti ha ideato una proposta in 5G ready al contrario di Very che è comunque rivolta solo ai nuovi clienti. Un modo per andarsi a prendere quella fetta di utenti che attualmente sono sotto contratto con altri gestori, magari anche con Iliad.

Un particolare però che rischia di far infuriare coloro che sono già clienti Very Mobile. Ad ogni modo entrambe le promozioni possono essere attivate online, senza per forza doversi recare in un negozio fisico.

LEGGI ANCHE >>> Iliad, decisione inaspettata e clienti a piedi: cosa sta succedendo

Dunque non resta che ponderare cosa fare e quale delle due proposte può soddisfare maggiormente le proprie esigenze. In entrambi i casi chiamate ed sms sono illimitati, ma ormai questo particolare sembra non interessare più a nessuno. Ciò che conta è il traffico per navigare in Internet ed essere sempre connessi in qualsiasi momento.