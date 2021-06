Cambiamenti in vista per gli utenti Iliad che a breve potrebbero ritrovarsi a dover fare i conti con un’importante novità. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Gli ultimi mesi sono stati segnati dall’impatto del Covid che ha portato con sé delle conseguenze negative sulle nostre esistenze. Basti pensare alle ripercussioni di tipo economico, così come dal punto di vista delle relazioni interpersonali. Al fine di contrastarne la diffusione, infatti, ci viene chiesto di prestare attenzione a vari accorgimenti, come ad esempio il distanziamento sociale. Ma non solo, sempre più lavoratori si ritrovano alle prese con lo smart working, mentre gli studenti hanno dovuto fare i conti con un nuovo modo di fare scuola, a causa della didattica a distanza.

Un contesto nuovo che porta a registrare un utilizzo sempre più massiccio dei vari strumenti tecnologici e relativi servizi, quali sms, telefonate ed e-mail, che ci permettono di restare in contatto con amici e parenti anche se fisicamente lontani. Proprio in questo ambito giocano un ruolo importanti i vari operatori telefonici, pronti a proporre offerte vantaggiose, pur di attirare nuove clienti. Ne è un chiaro esempio Iliad, che da quando è entrata nel nostro mercato ha contribuito ad abbassare i prezzi. Proprio gli utenti dell’operatore francese, però, potrebbero a breve ritrovarsi a dover fare i conti con un’importante novità. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Iliad, decisione inaspettata: possibile addio alla rete 3G

Con l’arrivo dell’estate sono in tanti a non vedere finalmente l’ora di staccare la spina dai vari impegni quotidiani e godersi dei momenti all’insegna del relax. Proprio in questo periodo, quindi, Iliad ha deciso di sorprendere ancora una volta tutti quanti, con una nuova tariffa davvero incredibile.

Per il mese di giugno, infatti, è possibile accedere alla tariffa Flash 120, che offre chiamate ed sms illimitati, ma anche 120 Giga per navigare. Il prezzo per il rinnovo è pari a 9,99 euro ogni 30 giorni. Se tutto questo non bastasse, grazie a Flash 120, l’operatore volge un occhio di riguardo anche alla tecnologia 5G.

I clienti Iliad, infatti, potranno disporre delle reti di nuova generazione a costo zero. La copertura del 5G, ricordiamo, è garantita nelle principali città capoluogo, con l’operatore che dovrebbe estendere l’estensione del 5G nei centri periferici entro il 2022. Una novità indubbiamente importante, con Iliad che starebbe pensando di dismettere le linee 3G, al fine di massimizzare gli investimenti sul 5G.

Proprio il possibile addio alle reti 3G, quindi, potrebbe essere una delle prossime novità con cui dover fare i conti. Un addio, quello al 3G, che non dovrebbe comunque avvenire prima del 2022, dato che, soprattutto nei territori periferici, il 3G si rivela necessario per la connessione internet. Non resta quindi che attendere e vedere quali saranno le prossime mosse dell’operatore in tale ambito.