Iliad è pronta a sbaragliare la concorrenza con delle irrinunciabili promozioni che permettono di acquistare i tanto desiderati iPhone a prezzi da urlo.

Gli ultimi mesi sono stati segnati dall’impatto del Covid, che ci ha portato, inevitabilmente, a cambiare molte nostre abitudini. Basti pensare al distanziamento sociale e all’utilizzo della mascherina. Sempre più lavoratori, inoltre, si ritrovano alle prese con lo smart working, mentre gli studenti hanno dovuto conoscere un nuovo modo di fare scuola, per via della didattica a distanza. Un modo diverso dal solito di interagire e comunicare, che contribuisce a registrare un utilizzo sempre più massiccio dei vari strumenti tecnologici, come ad esempio computer, tablet e smartphone.

Tutti strumenti senz’ombra di dubbio utili, che allo stesso tempo richiedono un esborso economico non affatto indifferente. Non stupisce, quindi, che tanti siano alla ricerca di prezzi vantaggiosi, come quelli proposti da alcuni operatori mobili che offrono, ad esempio, la possibilità di acquistare i tanto desiderati iPhone a prezzi particolarmente convenienti. Lo sa bene Iliad, che è pronta a sbaragliare la concorrenza con delle offerte davvero incredibili. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo in cosa consistono.

LEGGI ANCHE >>> Bonus TV, importanti cambiamenti in vista: cosa c’è da aspettarsi

Iliad sbaraglia la concorrenza: arrivano le promozione per gli iPhone

Come al solito Iliad è in grado di stupire i clienti con promozioni davvero uniche nel loro genere. Lo sanno bene gli appassionati di iPhone che possono acquistare il tanto amato melafonino a prezzi davvero incredibili. Ne è un chiaro esempio l’iPhone SE, che può essere acquistato con un contributo iniziale di 99 euro, più 30 rate da 13 euro al mese.

Ma non solo, pagando 119 euro, più trenta rate da 16 euro ciascuna, potete potarvi a casa l’Iphone Xr, quest’ultimo, ricordiamo, disponibile solo di colore nero. Se invece non vedete l’ora di acquistare il tanto apprezzato iPhone 11, dovete sapere che è previsto un esborso iniziale di 159 euro, più 30 rate mensili da 18 euro. Come non citare, poi, l’iPhone 12, disponibile nella versione Mini ad un prezzo pari a 189 euro più trenta rate mensili da 21 euro. Chi preferisce la versione classica dell’iPhone 12 invece, deve sborsare subito 199 euro più trenta rate da 24 euro al mese.

LEGGI ANCHE >>> Risparmiare il 40% sulla spesa settimanale? È possibile, ecco come

L’iPhone 12 in versione Pro, dal suo canto, prevede un costo iniziale di 279 euro più 30 euro al mese per trenta mesi. Questi sono solo alcuni degli iPhone a prezzi da urlo, messi a disposizione da Iliad. Non vi resta quindi che consultare le varie promozioni del noto operatore telefonico e scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze.