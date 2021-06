Una vincita davvero incredibile. Quattro i numeri giocati, un solo euro puntato sulla giocata. La dea bendata ha baciato proprio lui.

Un euro giocato e 120mila guadagnati. Un bel bottino se si pensa all’eccezionale risultato ottenuto con il minimo sforzo. L’azzardo, nemmeno di poco conto, ha portato il fortunato vincitore della dignitosissima vincita a giocare addirittura una quaterna, tentare la sorta, stimolarla con quattro numeri, una impresa non da poco. I quattro numeri sono stati realmente estratti e possiamo immaginare la gioia del temerario giocatore di Busnago, in Monza e Brianza.

I quattro numeri in questione, quelli che hanno fruttato la bellezza di 120mila euro con un solo euro di giocata sono il 2, il 17, il 19 ed il 41, giocati ed estratti sulla ruota Nazionale. Tutto in quattro numeri, la fortuna di una serata, un euro di giocata, forse giusto per non avere lo scrupolo di non averci provato ed invece. Invece la vita viene travolta da una vincita che di certo un po’l’aggiusta, gli da una raddrizzata per dirla in un certo modo.

Lotto: punta 1 euro e ne vince 120mila: le altre vincite in giro per l’Italia

In giro per l’Italia le altre giocate vincenti di questa eccezionale giornata di estrazione. 24mila euro a Monza con un terno composto dai numeri 1, 8, 46 giocato sulla ruota di Firenze. 21mila euro ad Abbiategrasso nel milanese e Cameri, in provincia di Novara. 45mila euro invece a Roma con un quattro giocato nella modalità istantanea. A Verbania e Lipari, invece vincite da 20mila euro. Il dato della cifra distribuita da inizio anno da Lotto e 10eLotto è davvero impressionante: 3 miliardi di euro.

La vincita in provincia di Monza e Brianza di certo appartiene a quelle che si ricorderanno per molto tempo ancora. 1 euro giocato per 120mila guadagnati non sono certo una sciocchezza. Non rappresentano la cifra della vita ma di certo il fortunato vincitore avrà idea di come utilizzare la cifra.

La fortuna è davvero cieca, bacia chi vuole e non illude più di tanto. Poche speranze, poche possibilità di vincere e vince. Magari in caso contrario sarebbe andata diversamente. E quei numeri? Da dove saranno saltati fuori? Misteri, di chi riesce a lasciarsi baciare proprio dalla fortuna.