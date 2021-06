Colpo da urlo per un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro grazie al Lotto. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo a quanto ammonta la vincita.

In un periodo particolarmente complicato come quello attuale, segnato dall’incertezza economica a causa dell’impatto del Covid, sono molte le persone che sperano di poter dare finalmente una svolta alla propria vita. Alle prese con i vari impegni famigliari, passando per quelli lavorativi, fino ad arrivare alle varie esigenze quotidiane, d’altronde, sono davvero tanti gli accorgimenti a cui ci viene chiesto di prestare attenzione. Non stupisce, quindi, che siano in tanti ad immaginare una vita diversa, magari all’insegna di una maggiore tranquillità economica.

Da qui la decisione di molti di tentare la fortuna, giocando ad esempio al Lotto, con la speranza di essere finalmente baciati dalla dea bendata. Varie le strategie utilizzate, a partire dai numeri ritardatari fino ad arrivare all’interpretazione dei sogni, con l’unico scopo di centrare dei semplici numeri in grado di cambiare per sempre la propria vita. Lo sa bene un fortunato giocatore, che di recente è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro grazie al Lotto. Entriamo nei dettagli e vediamo a quanto ammonta tale vincita.

Lotto, vincita record: centrata quaterna da 240 mila euro ad Avellino

Vincita da capogiro ad Avellino, dove un fortunato giocatore è riuscito a portarsi a casa ben 240 mila euro. Ha giocato una schedina di soli due euro, riuscendo a centrare una quaterna grazie ai numeri 27 36 63 90 della ruota di Napoli. Gli stessi numeri giocati su Tutte, hanno fruttato altri 24 mila euro. Cifre da urlo, con la vincita in questione, stando a quanto si evince dall’agenzia Agimeg, che si piazza al quinto posto delle più alte del 2021.

Protagonista delle estrazioni del Lotto di giovedì 17 giugno 2021 anche Padova e provincia. Qui sono state registrate tre vincite per un totale di oltre 148 mila euro. Entrando nei dettagli ogni giocatore si è portato a casa rispettivamente 51.900 euro, 50.596 euro e 46.250 euro, grazie a delle giocate sulla ruota di Napoli. A Napoli, invece, sono stati vinti altri 90 mila euro, grazie a due terni secchi sulla ruota Nazionale da 45 mila euro ciascuno.