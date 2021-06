Khaby Lame continua a riscuotere un successo incredibile sui social, tanto da essere riuscito a superare Chiara Ferragni. Ma quanto guadagna il tiktoker di Chivasso? Ecco le ultime informazioni in merito.

In un’epoca come quella attuale, in cui siamo sempre tutti connessi, è semplice riuscire a comunicare con amici e parenti che si trovano in ogni angolo del mondo. A partire dalle app di messaggistica istantanea, passando per le e-mail, fino ad arrivare ai social, d’altronde, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Tanti gli strumenti a nostra disposizione che, soprattutto nel corso dell’ultimo periodo, riescono ad attirare l’interesse sia di giovani che meno giovani, che riescono in questo modo ad accedere a contenuti di vario tipo. Ormai abituati a condividere video e foto delle proprie giornate attraverso l’utilizzo di un semplice smartphone, tra i social che hanno registrato un vero e proprio boom si cita Tik Tok.

Basti pensare che solo ad agosto 2020 questo social è riuscito a superare quota 1 miliardo di utilizzatori in tutto il mondo, continuando a riscuotere tutt’ora un successo non affatto indifferente. Tra i principali protagonisti di questa piattaforma si annovera, indubbiamente, il nome di Khaby Lame, che di recente è riuscito a superare Chiara Ferragni sui social. Un dato che non è passato di certo inosservato, con molti curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio quanto guadagna. Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le ultime informazioni in merito.

Khaby Lame ha superato Chiara Ferragni: ora è lui il più seguito su Instagram

Numeri da record per Khaby Lame che continua a riscuotere un notevole successo, tanto da arrivare a superare Chiara Ferragni. Dopo aver superato quota 75 milioni di seguaci su Tik Tok, infatti, Lame è riuscito a registrare numeri da capogiro anche su Instagram. Proprio su quest’ultimo Khaby Labe ha da poco superato quota 24 milioni di follower, superando così la moglie di Fedez che, dal suo canto, ne vanta 23,9 milioni.

Un dato che non è passato di certo inosservato, con la nuova star del web che continua ad attirare l’interesse degli utenti con i suoi video brevi e “muti”. Su Tik Tok, ricordiamo, è ormai diventato una vera e propria potenza, tanto da essere il terzo iscritto più seguito al mondo, alle spalle dei giganti Addison Rae e Charli D’Amelio.

Ma quanto guadagna? Ebbene, stando a quanto evidenziato dall’esperto di Tik Tok Michele Del Monte, così come si evince da Leggo.it, Khaby Labe riuscirebbe a portare a casa con i suoi video su Tik Tok circa 10 mila euro al mese, anche se potrebbe guadagnare molto di più. Questo perché Tik Tok non monetizza i video in modalità Stitch. “Per fortuna si è accorto che gli Stich non pagano – ha evidenziato Del Monte – e ha trovato un’alternativa per farsi pagare. Tik Tok paga più meno un centesimo ogni 1.000 visualizzazioni, significa che con 500 milioni di visualizzazioni ha guadagnato 5.000 euro“.