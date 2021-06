Noto rapper italiano e marito di Chiara Ferragni, ecco quanto guadagna Fedez. Si tratta di cifre da capogiro.

Famoso rapper italiano e marito di Chiara Ferragni, Fedez è riuscito a costruirsi nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo. In grado di mandare avanti un business milionario, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Fedez: chi è, altezza, carriera

Nome: Federico Lucia

Altezza: 174 cm

Peso: 75 kg

Data di nascita: 15 ottobre 1989

Luogo di nascita: Milano

Nato a Milano il 15 ottobre 1989, Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, è alto 174 cm, pesa 75 kg ed è del segno zodiacale della Bilancia. È cresciuto a Buccinasco e durante l’adolescenza ha frequentato il liceo artistico, salvo poi abbandonare gli studi al quarto anno, decidendo di dedicarsi alla musica. Nel 2008 ha realizzato il suo primo EP Pat-a-Cake, mentre tre anni più tardi ha pubblicato il suo primo mixtape BCPT, a cui hanno collaborato artisti noti del rap italiano come Emis Killa.

A marzo 2011 ha auto prodotto il suo primo album in studio Penisola che non c’è, per poi pubblicare a dicembre dello stesso anno il secondo album Il mio primo disco da venduto, prodotto dalla Tanta Roba. Intanto Fedez si fa conoscere anche attraverso alcuni video pubblicati sul proprio canale Youtube, riuscendo in poco tempo a riscuotere un grande successo. Il 29 gennaio 2013 ha pubblicato il singolo Si scrive schiavitù si legge libertà, mentre il 1º marzo è uscito Cigno nero, cantato con la partecipazione di Francesca Michielin. Il 5 marzo dello stesso anno è stato pubblicato l’album Sig. Brainwash – L’arte di accontentare, il quale, a poche settimane dall’uscita, è stato certificato disco di platino.

Nel 2014 inizia a collaborare con J-Ax, con cui fonda l’etichetta Newtopia. Quest’ultima, ricordiamo, ha lanciato Fabio Rovazzi e anche scritturato lo youtuber, naufrago dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, Awed. A maggio del 2014 viene ufficializzata la partecipazione di Fedez a X-Factor in qualità di giudice. Ruolo che il rapper ricopre anche nelle successive quattro edizioni del programma. Il 30 settembre 2014 esce il quarto album in studio, intitolato Pop-Hoolista, certificato disco d’oro dalla FIMI ad appena una settimana dalla sua pubblicazione.

Appena due mesi dopo, l’album è stato certificato anche disco di platino. A maggio del 2016, Fedez e J-Ax pubblicano il singolo Vorrei ma non posto. In seguito viene annunciato l’album dei due artisti dal titolo Comunisti col Rolex, che viene pubblicato il 20 gennaio 2017. Il 25 gennaio 2019, invece, pubblica il suo quinto album da solista, dal titolo Paranoia Airlines. Ma non solo, nel 2021 ha partecipato, assieme a Francesca Michielin, alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Chiamami per nome. Sempre lo stesso anno conduce, insieme a Mara Maionchi, LOL – Chi ride è fuori su Prime Video. Attraverso i social, inoltre, Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro hanno annunciato il loro primo singolo insieme, intitolato “Mille‘, disponibile a partire dall’11 giugno.

LEGGI ANCHE >>> Mara Maionchi, quanto guadagna la regina della musica italiana

Fedez: vita privata, ex, moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata di Fedez, è stato in passato sentimentalmente legato alla nota influencer Giulia Valentina. In seguito il rapper ha ritrovato la felicità al fianco di Chiara Ferragni, con cui è convolato a nozze il 1° settembre 2018. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Leone, nato a marzo del 2018, e Vittoria, nata il 23 marzo 2021.

A proposito della sua storia d’amore con Chiara Ferragni, lo stesso Fedez, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Tgcom ha dichiarato: “Quando ci siamo conosciuti venivamo da due mondi diversi, siamo due persone che dal nulla si sono create un futuro“. Per poi aggiungere: “È fondamentale per me, è sempre positiva, vede il bicchiere mezzo pieno, a differenza mia. Mi ha aiutato tantissimo. Chiara mi ha cambiato“.

Fedez: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti particolarmente noti e apprezzati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Fedez. È noto, comunque, che nel corso degli anni sia riuscito a costruire una carriera all’insegna del successo, tanto da mandare avanti un business milionario.

Ad aprile 2020, ad esempio, è entrato in affari con il gruppo Be, grossa società di consulenza per banche e assicurazioni, che ha finanziato la nuova società di Fedez, ovvero Doom. Un’operazione, così come riporta L’Espresso, che avrebbe permesso all’artista di incassare 1,8 milioni di euro. Durante gli otto mesi di attività nel 2020, inoltre, la società di Fedez e Be avrebbe fatturato ben 8 milioni di euro.

Grazie alla sua partecipazione a Celebrity Hunted Italia, LOL e Chiara Ferragni Unposted, il rapper avrebbe portato a casa, grazie ad Amazon, 800 mila euro. Molto seguito sui social, sembra che per ogni post su Instagram riesca a guadagnare circa 37 mila euro. Per quanto riguarda il suo patrimonio, invece, interesserà sapere che il noto artista vanta diverse proprietà, tra cui una società, al momento guidata dalla madre, che si chiama Zedef srl. Quest’ultima sembra che nel 2017 abbia totalizzato 2,68 milioni di euro di ricavi e un patrimonio netto di 3,1 milioni di euro. Da non dimenticare, poi, la partecipazione ad X Factor, per cui, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe percepito 10 mila euro a puntata.

Fedez, inoltre, sarebbe in possesso di diversi immobili di valore, come ad esempio la casa in cui viveva da single. Un immobile di lusso acquistato al prezzo di 2 milioni di euro e che in seguito è stata messo in affitto per 9 mila euro al mese. Delle cifre indubbiamente da capogiro, a cui bisogna sommare anche i guadagni della moglie Chiara Ferragni. Sembra, infatti, che in totale i Ferragnez riescano a ottenere circa 20 milioni di dollari all’anno.

LEGGI ANCHE >>> Elettra Lamborghini, quanto guadagna la nota cantante? Patrimonio da capogiro

Fedez: Instagram

Tra gli artisti più conosciuti, Fedez è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video della sua vita sia privata che professionale.