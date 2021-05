Noto youtuber e naufrago dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, ecco quanto guadagna Awed. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Di professione youtuber, Awed, all’anagrafe Simone Paciello, è uno dei concorrenti dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi. Particolarmente seguito e apprezzato, sono in tanti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Awed: chi è, altezza, carriera

Nome: Simone Paciello

Altezza: 187 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 12 luglio 1996

Luogo di nascita: Napoli

Nato a Napoli il 12 luglio 1996, Awed, all’anagrafe Simone Paciello, è alto 187 cm ed è del segno zodiacale del cancro. A soli 16 anni ha iniziato a pubblicare dei video su Youtube, riscuotendo in poco tempo un grandissimo successo. Fin da subito, infatti, inizia ad interagire con i suoi follower, facendosi apprezzare per la sua ironia e video-reazioni, con il giovane che commenta in modo sarcastico alcuni programmi “trash”.

Nel 2016 prende parte alle due edizioni del programma Social Face, in onda su Sky Uno, assieme ad altri youtuber. In seguito, insieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose, forma un trio comico, sempre su Youtube, grazie al quale i tre giovani riescono a farsi notare anche da Massimo Boldi, tanto da volerli nel suo cinepattone Natale al Sud. Sempre nello stesso anno Awed pubblica il suo libro, dal titolo Penso ma non penso.

Il 2017 vede Awed, Preziosi e Dose, firmare un contratto discografico con la Newtopia, etichetta di Fedez e J-Ax. Realizzano così i brani Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti. Tra il 2020 e il 2021 Awed ha condotto, assieme ad Annie Mazzola, il GFVIP Party, in onda su Mediaset Play. Nel 2021, invece, decide di partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi.

Awed: vita privata, fidanzata, figli

Per quanto riguarda la vita privata di Awed si sa davvero ben poco. In passato ha avuto una lunga relazione con l’attrice Ludovica Bizzaglia, conosciuta sul set del film Natale al Sud. Qualche tempo fa i due hanno però deciso di porre fine alla loro storia d’amore, con alcuni che hanno ipotizzato essere conseguenza di un interessamento da parte dello youtuber per la collega Giulia Penna.

Voci, sottolineiamo, mai confermate e che sarebbero nate semplicemente dal fatto che i due si ritrovino spesso a collaborare per lavoro. Sempre a proposito di cronaca rosa, il nome di Awed è finito al centro dell’attenzione per via di un presunto flirt con Giulia De Lellis, che è stato prontamente smentito. Al momento, dunque, sembra che il giovane youtuber, naufrago de L’Isola dei famosi, sia single.

Awed: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di personaggi noti, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Awed. Essendo uno degli youtuber più seguiti, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito, stando a quanto si evince da YouTubers.me, grazie alla sua attività sul web riuscirebbe a guadagnare da 117 mila a 702 mila euro, con un’entrata minima media mensile di 1.250 euro.

Sempre a proposito di compensi, inoltre, interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che i naufraghi de L’Isola dei famosi percepiscano minimo dai 5 ai 7 mila euro a settimana. Per questo motivo è possibile ipotizzare che anche Awed possa percepire un compenso simile. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.

Awed: Instagram

Molto seguito sui social, dove vanta tantissimi follower, Awed ha un account su Instagram, attraverso il quale condivide spesso foto e video della sua vita sia privata che professionale.