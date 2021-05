Tra le coppie più conosciute e seguite del web, ecco quanto vale il patrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Si tratta di cifre da capogiro.

Particolarmente seguiti sui social, dove vantano tantissimi follower, Chiara Ferragni e Fedez sono senz’ombra di dubbio la coppia più conosciuta e spiata d’Italia. Protagonisti di molti progetti e collaborazioni di successo, sono riusciti nel giro di pochi anni a creare un vero e proprio impero. Entrambi, d’altronde, vantano un grande seguito sui social, dove condividono spesso foto e video della loro vita sia privata che professionale.

Spesso al centro dell’attenzione per via delle loro prese di posizione su argomenti particolarmente importanti dal punto di vista sociale, i Ferragnez valgono milioni di euro. Una vera e propria coppia d’oro, che riesce più di tutti a far leva sulle potenzialità offerte dal mondo del web. Non è un caso, quindi, che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di loro, come ad esempio a quanto ammonti il loro patrimonio. Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le ultime informazioni in merito.

Fedez e Chiara Ferragni, quanto vale il loro patrimonio: cifre esorbitanti

Fedez e Chiara Ferragni sono riusciti in pochi anni a creare un vero e proprio impero, con cifre da capogiro. Stando a quanto si evince da QuiFinanza, infatti, sembra che dall’ultima dichiarazione dei redditi, 2019/2020, è possibile evincere che la Ferragni vanti un patrimonio pari a ben 40 milioni di euro. Cifre indubbiamente da urlo, frutto delle sue collaborazioni, progetti e degli incassi delle sue tre aziende. Da non dimenticare poi le sponsorizzazioni su Instagram. Secondo Hopper HQ, portale che analizza e monitora i social, infatti, la nota influencer riesce a guadagnare circa 50 mila euro per ogni suo post su Instagram.

Non da meno il marito Fedez, che di recente è finito al centro dell’attenzione per il lancio di una propria linea di smalti. Anche lui molto seguito sui social, sembra che per ogni post su Instagram riesca a guadagnare circa 37 mila euro. Per quanto riguarda il suo patrimonio, invece, non è dato sapere a quanto ammonti per l’esattezza. In tal senso, comunque, interesserà sapere che il noto artista vanta diverse proprietà, tra cui una società, al momento guidata dalla madre, che si chiama Zedef srl. Quest’ultima sembra che nel 2017 abbia totalizzato 2,68 milioni di euro di ricavi e un patrimonio netto di 3,1 milioni di euro.

Da non dimenticare, poi, diversi immobili di valore, come ad esempio la casa in cui l’artista viveva da single. Una vera e propria casa di lusso acquistata al prezzo di 2 milioni di euro e che in seguito è stata messa affitto per ben 9 mila euro al mese. Delle cifre indubbiamente da capogiro, per una delle coppie più seguite e apprezzate dal popolo del web.