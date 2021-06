Un biglietto vincente di quelli che possono migliorare non poco la vita del fortunato vincitore di turno. Travolto dalla vittoria.

Il biglietto fortunato nelle giuste mani, una vincita da 200mila euro. Succede a Soliera in Emilia Romagna, presso la tabaccheria “Silvia”. Il vincitore della bella cifra in questione si è presentato presso l’attività commerciale per dichiarare la propria vincita, avvenuta qualche giorno prima. Forse per prudenza il vincitore ha voluto attendere qualche giorno prima di rendere pubblica la propria identità. La notizia ha letteralmente riempito di gioia i titolari e l’intero paese.

Una vincita di quelle che non si vedono tutti i giorni, anzi, 200mila euro non rappresentano certo la vincita della vita, ma rappresentano certamente un bel gruzzoletto che la vita può in qualche modo migliorarla. Il fortunato vincitore, di certo, avrà a diposizione una bella somma per sistemare qualche faccenda, magari fare qualche piccolo investimento, e tenere da parte, una bella somma, in ogni caso, per ogni eventuale evenienza.

Gratta e vinci: è la prima importante vincita verificatasi presso la tabaccheria

La tabaccheria fortunata, che ha cambiato gestione da appena un anno e mezzo assiste quindi alla sua prima vincita. Il biglietto vincente, appartenente al concorso “Numeri fortunati” è costato al fortunato vincitore appena tre euro, ed ha offerto il premio massimo conquistabile. Il gioco è semplice, basta controllare la corrispondenza dei numeri tra la le colonne sottostanti e la striscia in alto sul biglietto.

Ancora un biglietto fortunato, insomma, cosi come le ultime settimane ci raccontano aumentano le vincite, e sembra che il periodo buio che ci lasciamo alle spalle si sia riempito improvvisamente di luce per nuovi fortunati vincitori al gioco. Gratta e vinci, Lotto o Superenalotto, gli affari vanno a gonfie vele per chi incassa, lo Stato, e per chi ogni tanto vince, i comuni cittadini.

La fortuna arriva quando meno te lo aspetti, questo è vero, cosi come è vero che spesso premia gli audaci, anche se spesso di tratta di un vero e proprio colpo di genio, perchè non di rado, a vincere sono proprio quelli che non si direbbero giocatori abituali, anzi.