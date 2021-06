Il luogo è ormai oggetto di visite mirate alla ricerca di quella fortuna che qui si è consumata alla grande in più di una occasione.

Ancora una vincita sensazionale, ancora brindisi e tanti complimenti nel bar più noto di Genzano. Li dove la fortuna si concentra ed esplode tutta insieme tra la soddisfazione della titolare e la gioia del vincitore che torna a casa con l’inatteso bottino. Il bar protagonista, ancora una volta di una eccezionale vincita da 100mila euro al Gratta e vinci è il “Petit Cafè” di viale Emilia Romagna.

Il bar in paese è più che noto, non solo per la sua storia e per i suoi prodotti, ma anche perchè nel 2010 fu protagonista di due eccezionali vincite avvenute una dopo l’altra, a distanza di pochi giorni. Ognuna delle vincite in questioni fu di 2 milioni di euro. 4 milioni in poche settimane, una cifra davvero incredibile che mandò alle stelle i titolari ed ovviamente i fortunati vincitori, travolti verosimilmente da una cifra che non lascia alcuno scampo all’entusiasmo.

Gratta e vinci: il bar più fortunato d’Italia? In paese non hanno alcun dubbio

La vincita non sarà quella di qualche anno fa, i 4 milioni di euro distribuiti, dalla ricevitoria, perchè li in realtà la vincita è avvenuta, ma 100 mila euro non rappresentano certo un magro bottino, anzi. Non sarà la cifra che ti cambia la vita, ma può migliorarla eccome. In paese non hanno alcun dubbio, il “Petit Cafè” di viale Emilia Romagna di Genzano è il bar più fortunato d’Italia. Siamo già a tre grosse vincite, di cui due davvero grossissime in pochi anni.

A queste bisogna comunque aggiungere le vincite minori, che comunque in ogni caso fanno cassa e statistica. Siamo di fronte ad un luogo davvero eccezionale quindi, un luogo dove la fortuna si incrocia con la realtà e vince sempre, distribuendo soddisfazioni davvero incontenibili, sotto forma di banconote. La sensazione dei vincitori non si può comprendere se non la si vive, questa è la verità di chi è baciato dalla fortuna, da chi è travolto dagli eventi.

La vincitrice dei 100mila euro al Gratta e Vinci è una donna, cliente affezionata del bar che ha calorosamente ringraziato la titolare, per l’occasione fornitagli, per la vincita chiaramente inaspettata, per una cifra che rappresenta davvero una gran bella occasione per avere maggiore serenità in un momento storico di certo non dei migliori.