L’abitudine del Gratta e vinci nel corso della giornata, l’abitudine di tentare la fortuna e finalmente il trionfo inaspettato.

Il biglietto acquistato presso il solito negozio, 10 dollari, la quota investita quasi quotidianamente da una donna di Charlotte nel Nord Carolina. Questo il pegno, per modo di dire, da pagare per tentare la fortuna, lei ci crede poco, ma in ogni caso si piega alla sua stessa volontà ed accetta di partecipare al gioco secondo quell’atteggiamento che forse, prima, avrebbe anche considerato non del tutto sano. Ma la sua convinzione è ferrea, la donna sa gestire quella condizione.

Succede proprio questo. Nessun eccesso, nessun colpo di testa, quei dieci dollari, non per forza ogni giorno, danno alla donna la speranza di poter cambiare vita, o per lo meno di acquisire quella serenità e tranquillità che la vita spesso ci nega. Succede quindi che in un giorno qualunque, per lei, la donna passi per il solito negozio, per acquistare il solito Gratta e vinci. Il concorso è il “50X the Cash”, il biglietto acquistato a Circle K su Sharon Road West a Charlotte. Tutto secondo le sue abitudini. La novità, stavolta, sconvolgente e travolgente quanto assolutamente entusiasmante è il risultato di quella giocata, 1 milione di dollari, sotto la patina da grattare via del biglietto. La vita della donna, si può dire del tutto travolta dagli eventi.

La fortuna ha bussato alla sua porta: accettato il premio forfettario al posto della rendita annuale

Il successo sancito da un urlo lanciato dalla donna, non ha di certo lasciato indifferenti le altre persone presenti nel negozio. La donna però ha atteso che tutti uscissero per confidare al titolare dell’attività quanto accaduto. 1 milione di euro la vincita, da concordare nelle modalità insieme alla North Caroline Education Lottery. 50mila dollari l’anno per 20 anni oppure una cifra forfettaria di 600mila dollari. La donna ha optato per la seconda tipologia di premio, che al netto della ritenuta fiscale statale le consegnerà un premio di circa 430mila dollari.

Non male, tutto sommato per una giornata come le altre iniziata per caso con una vincita milionaria al Gratta e vinci. A questo punto nelle intenzioni della donna ci sono una serie di problematiche da gestire. Forse una nuova casa, il pagamento di qualche bolletta, una condizione di serenità che forse mancava ai suoi giorni. Oggi con quei soldi la cosa potrebbe finalmente realizzarsi.

Oggi la prospettiva della donna è del tutto diversa, oggi può dirsi soddisfatta di quella percezione positivistica che la vita le ha donato. Un gruzzoletto che potrà sostenere la sua evidente serenità, conquistata a colpi di monetine, sempre nel negozio di fiducia. Un momento magico di quelli che non si dimenticano, di quelli che ci si porta dietro per tutta la vita e che accompagneranno i nostri giorni, scandendoli con decisi ed opportuni sorrisi.