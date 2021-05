Nel varesotto è partita la caccia all’uomo dopo la sensazionale vincita di due milioni di euro. Tutti si chiedono chi sia il vincitore.

La provincia di paese, il comune di Saltrio, una piccola ricevitoria ed un biglietto acquistato soltanto qualche giorno fa. Un Gratta e vinci per la precisione della lotteria Turbo Cash, la vincita, assolutamente sensazionale. 2 milioni di euro, ma del vincitore, della donna o dell’uomo baciati dalla fortuna, nessuna traccia. In paese tutti si chiedono che faccia abbia il neo milionario, ma di lui o di lei, niente, svanito nel nulla.

La notizia della vincita sensazionale è arrivata direttamente dal sito web “grattaevinci.com”, che nella giornata di ieri ha comunicato che un abitante di Saltrio, in provincia di Varese, notando una connessione al sito proprio da quella località. Dal sito hanno immediatamente chiamato l’unica ricevitoria presente in zona che dopo aver verificato ha confermato che il biglietto vincente è stato acquistato proprio li. In paese è subito scoppiata la caccia all’uomo.

Vince due milioni di euro al Gratta e vinci e scompare: nessuno si è fatto ancora vivo in ricevitoria

“Non sapevamo niente – dichiara Chiara Schimizzi, che gestisce la cartoleria edicola di piazza Risorgimento con il fratello Alessio e i genitori Assunta Sanna e Tullio Schimizzi – ma poi, verificando, abbiamo scoperto che quel biglietto è stato comprato proprio nel nostro negozio”. Nient’altro si sa in merito al vincitore, chi sia, quando abbia acquistato il biglietto fortunato, se si tratti di un uomo o una donna del posto o di qualcuno proveniente da altra località.

I titolari raccontano inoltre di quanto sia difficile indovinare la serie vincente per portarsi a casa il premio da 2 milioni di euro. Soltanto due premi di questa portata sono messi in palio, e quindi è chiaro che le possibilità di vincere siano davvero poche. Presso quell’attività in passato altre vincite si sono verificate, anche al Superenalotto.

Un paio di 5 al Superenalotto, anni fa, vincite che in un caso hanno portato ad un premio d 50mila euro, ed in un altro ad un premio di 30mila euro, cifre niente male, realisticamente. Certo, però, cifre che nulla hanno a che vedere con i 2 milioni vinti dall’uomo o dalla donna del mistero.