Dopo aver vinto alla lotteria un ragazzo ha deciso di non dire nulla alla propria fidanzata. Quello che è successo dopo è davvero incredibile.

A partire dalla spesa settimanale, passando per l’abbigliamento, fino ad arrivare alle utenze domestiche, sono tante le occasioni in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Proprio per questo motivo non stupisce il fatto che molti sperino di poter cambiare la propria vita, grazie ad esempio ad una vincita milionaria. Basti pensare a tutti coloro che tentano puntualmente la fortuna, giocando, ad esempio, dei numeri al lotto, ottenuti interpretando i sogni attraverso la smorfia, oppure le scommesse sportive o i casinò online.

In ogni caso le probabilità di vincita non sono particolarmente alte, ma il sogno di essere uno dei fortunati vincitori attira ugualmente in molti. Lo sa bene una coppia che ha deciso di comprare un biglietto della lotteria, sperando così di poter stravolgere la propria vita. Una scelta più che azzeccata, dato che effettivamente la dea bendata ha bussato alla loro porta. Le cose, però, non sono andate esattamente come previsto, con il ragazzo che ha deciso di non dire nulla alla sua compagna. Quello che è successo dopo, però, è ancora più incredibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Vince 5 milioni di euro e non dice nulla alla fidanzata: poco dopo scappa di casa

Prima o poi capita a tutti di sognare di vivere una vita diversa, all’insegna di una maggior tranquillità economica. Non stupisce, quindi, che siano davvero in tanti a tentare la fortuna, con la speranza di essere baciati dalla fortuna. Lo sanno bene Denise Robertson e il suo fidanzato Maurice Thibeault, che nell’ottobre del 2017 avevano comprato un biglietto della lotteria insieme.

Una scelta più che azzeccata, dato che la coppia è riuscita così a vincere 6 milioni di dollari canadesi, pari a circa 5 milioni di euro. Una notizia senz’ombra di dubbio incredibile, che il ragazzo ha cercato, però, di tenere per sé. Dopo aver vinto, infatti, ha deciso di non dire nulla alla fidanzata, per poi scappare di casa. A tal proposito la stessa Denise, in un’intervista rilasciata alla CBC aveva dichiarato: “Mi ricordo che la notte prima di scappare aveva fatto 15 lavatrici: ha lavato tutti i suoi vestiti. Come se si stesse preparando per andare via“.

E in effetti così è stato, con l’uomo che il mattino seguente è scappato di casa. La Robertson ha quindi raccontato di come il fidanzato avesse negato per diversi giorni di aver vinto alla lotteria, fino ad arrivare al punto di andare via di casa. Un gesto senz’ombra di dubbio inaspettato, con la vicenda che è finita in tribunale. “Sono molto delusa – ha dichiarato sempre Denise Robertson – per noi sarebbe potuto essere un periodo di gioia, avremmo potuto realizzare i nostri sogni“.