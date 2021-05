Un premio incredibile, il Gratta e vinci porta nelle tasche della fortunata vincitrice una somma davvero eccezionale.

Una vincita straordinaria di quelle che ti cambiano la vita, proprio quello che è successo alla fortunata vincitrice di un premio straordinario. Il gioco è il classico Gratta e vinci, siamo nello stato del North Carolina, negli Stati Uniti. Il famosissimo Jumbo Bucks, del valore di 10 dollari, una moneta e pochi minuti per capire di essere la vincitrice di 1 milione di dollari. Una vincita che ha letteralmente travolto la vita del fortunato giocatore.

La donna è rimasta del tutto scioccata dalla vincita, come da lei stessa dichiarato, che mai si sarebbe aspettata di doversi recare presso la sede centrale dell’azienda che gestisce i premi dei biglietti Gratta e vinci. Quando ha scoperto la combinazione vincente si è sentita come travolta da qualcosa che sapeva avrebbe cambiato completamente la sua vita. Una giornata che non dimenticherà mai più, questo è poco ma sicuro. Le sue prime parole sono state: “dividerò tutto con i miei figli”.

Gratta e vinci da favola: la scelta di incassare soltanto 600mila dollari

Chiaramente, cosi come raccontato dalla protagonista della vicenda, mai prima d’ora le era capitato di vincere a questo tipo di giochi, per lo meno non cifre consistenti come quella incassata. Cifra che però, la donna ha deciso di rinunciare all’intera somma di denaro spettante legittimamente per la sua vincita. Invece di 1 milione, suddiviso in rate da 50mila dollari ciascuna, l’uomo ha infatti optato per la somma immediata di 600mila dollari.

Al netto delle tasse, poi i 600mila diventano in realtà 423.503mila dollari, una cifra di tutto rispetto, ma alla fine meno della metà dell’iniziale milione di dollari previsto dalla vincita. Una vicenda che comunque mette buonumore e la dice lunga su quello che può capitarci all’improvviso.

Migliaia di persone potrebbero trovare la stessa fortuna della nostra protagonista, ancora molti i biglietti in circolazione con in palio un premio finale da 1 milione, per il gioco lanciato lo scorso aprile. Sperare, costa davvero nulla.