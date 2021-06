Una vincita straordinaria, il sogno dell’anziana fortunata. Il sogno che ha letteralmente travolto la donna.

La vincita straordinaria che ha letteralmente travolto la donna, inconsapevole forse, quasi per niente convinta di essersi portata a casa la bellezza di 100mila dollari al Gratta e vinci. La Ontario Lottery and Gaming Commission ha infatti annunciato la vittoria da parte della signora Bessie Anastasakos di 100mila dollari alla Instant Crossword Tripled, grazie ad un biglietto acquistato presso un negozio abilitato canadese, una sorta di ricevitoria, insomma.

La donna, incredibilmente scossa dalla vincita, ha trionfato grazie ad un biglietto cruciverba. Le prime vincite emerse dalla patina del biglietto hanno registrato cifre basse, tra i 15 ed i 20 dollari, poi man mano, cosi come dichiarato dal gestore della ricevitoria sono iniziate ad arrivare le cifre più alte, e li ci abbiamo davvero capito poco, ha dichiarato ancora l’uomo, con l’entusiasmo letteralmente alle stelle per la grande vincita della donna.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e vinci al solito bar, ma questa volta è diverso: la foto della grande vincita

Gratta e vinci: il desiderio di ritrovare la propria famiglia nella lontana Grecia

La donna, ha letteralmente perso la sua solita calma nel momento in cui ha realizzato di aver appena vinto la cifra di 100mila dollari. Una cifra, di certo, non di quelle che ti cambiano la vita, ma assolutamente utile per realizzare qualche piccolo progetto e magari saldare qualcosa conto, oltre che ovviamente utile per mettere da parte qualche soldo. La donna ha già espresso il suo desiderio principale, quello che da troppi anni le sta a cuore e che finora non era ancora riuscita a realizzare per vari motivi.

Il desiderio della donna, è quello di riabbracciare la sua famiglia, che vive in Grecia. Andare a fare visita ai suoi cari, grazie a quel gioco che per lei era diventato un piacevole passatempo, qualcosa che per sua stessa ammissione la rilassava e la faceva pensare meno a quella distanza che ha sempre caratterizzato la sua vita. Lei in Canada, la sua famiglia in Grecia, troppo lontani per poterli riabbracciare con facilità.

LEGGI ANCHE >>> Ruba Gratta e Vinci e scappa: oltre al danno, la grande beffa

Alla fine, la donna, grazie alla cifra vinta, potrà riabbracciare i suoi cari in Europa, precisamente in Grecia. Un lieto fine che ancora di più restituisce la cifra della vittoria conquistata. Oltre i soldi, il desiderio da poter finalmente realizzare di sentirsi di nuovo a casa, in mezzo alle persone amate, li, dove tutto ha avuto inizio.