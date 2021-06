Il solito ritrovo, il solito vittorioso bar dove i sogni diventano realtà. Ancora una vittoria ad accendere la città.

Salerno in festa per la vincita straordinaria al Gratta e vinci di 500 mila euro. La città si scopre di nuovo al centro dell’attenzione con una vincita che di certo non è passata inosservato. Protagonista assoluto il “Bar dei giovani” di via San Leonardo dove già in passato si sono verificate vincite abbastanza clamorose. La gioia del titolare intervistato da una nota emittente televisiva locale è abbastanza coinvolgente. Ha raccontato del cliente che ha acquistato il biglietto da 5 euro e si è ritrovato in possesso di una somma ben più alta.

500mila euro, questo l’incredibile bottino “grattato” al “Bar dei giovani” di Salerno. Il vincitore, cosi come raccontato dal titolare dell’attività commerciale, ha promesso una ricompensa per quel luogo che ha partecipato in maniera decisiva ad una vincita davvero sensazionale, di quelle che, si può dire, cambiano davvero la vita. Perchè al di la di tutto, tasse escluse e tutto il resto, 500mila euro, possono davvero cambiare tutt’ad un tratto la nostra vita.

Gratta e vinci e il solito bar: si cerca l’identikit del fortunato vincitore

In città si è aperta una vera e propria caccia all’uomo, ovviamente dai connotati meno violenti di quanto il termine possa lasciare intendere. Si cerca il fortunato vincitore di ben 500mila euro, si cerca l’ennesimo vincitore che proprio in quel bar, quello noto a tutti in città ha trovato la sua fortuna, ha trovato una diversa via d’uscita a questo momento storico tanto particolare e certamente burrascoso. A Salerno, oltretutto è gran festa.

Un cliente abituale del bar, si era ipotizzato, mentre altri parlavano di un occasionale giocatore che ha scelto quel bar, magari per caso, proprio per dare maggiore agio alla fortuna di mettersi in moto. Alla fine in ogni caso, il giocatore ha avuto ragione, la fortuna, e che fortuna è arrivata davvero, con un biglietto da appena 5 euro.

L’Italia sogna ancora con i Gratta e vinci, sogna ancora con un biglietto da grattare e l’emozione fuori dal comune che è in grado di offrire a chi è stato baciato dalla fortuna. L’Italia sogna e spera di rialzarsi presto, anche, perchè no, a colpi di fortuna. L’Italia sogna e ci riprova ogni volta, e quando ci riesce, a vincere, è davvero festa grande.