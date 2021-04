Risparmiare grazie a delle offerte telefoniche a meno di 5 euro è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme quali sono le migliori proposte di aprile 2021.

Il coronavirus è entrato prepotentemente nelle nostre vite portandoci a cambiare molte nostre abitudini. A partire dal distanziamento sociale, passando per l’utilizzo delle mascherine, fino ad arrivare al colore delle regioni e restrizioni varie, sono davvero tante le cose a cui bisogna continuamente prestare attenzione. Se tutto questo non bastasse, a peggiorare la situazione, è la chiusura di molte attività, che porta tante persone a dover fare i conti con una difficile gestione dal punto di vista del budget famigliare.

Proprio per far fronte alla crisi in corso e cercare di avere qualche euro in più nel portafoglio, si cerca sempre più spesso di risparmiare. A tal fine, ad esempio, si cerca di prestare particolare attenzione ai consumi che vanno ad incidere sulle bollette di acqua, luce e gas, senza trascurare le altre varie spese quotidiane. Tra queste si annoverano anche quelle riguardanti la telefonia mobile, comprendenti i costi per telefonate, sms e internet. In tal senso interesserà sapere che vi sono alcune compagnie che propongono, per il mese di aprile 2021, delle offerte telefoniche a meno di 5 euro, grazie alle quali poter risparmiare un bel po’ di soldi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Risparmia con queste offerte telefoniche a meno di 5 euro di aprile: ecco quali sono

Buone notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare sui costi per telefonate, messaggi e traffico internet da dispositivi mobile. Anche per il mese di aprile, infatti, è possibile attivare una delle tante offerte vantaggiose, proposte da alcuni principali operatori del settore, a circa 5 euro al mese. Entrando nei dettagli, tra le principali promozioni del momento si annoverano:

Rabona Mobile “Cross” . Con soli 3,99 euro al mese è possibile ottenere minuti e messaggi illimitati, più 8 giga byte di internet per navigare alla velocità del 4G. La Sim costa 19,99 euro anziché 25 euro e comprende un bonus di 25 euro. Per attivare l’offerta bisogna effettuare una ricarica il primo mese da 10 euro.

. Con soli 3,99 euro al mese è possibile ottenere minuti e messaggi illimitati, più 8 giga byte di internet per navigare alla velocità del 4G. La Sim costa 19,99 euro anziché 25 euro e comprende un bonus di 25 euro. Per attivare l’offerta bisogna effettuare una ricarica il primo mese da 10 euro. 1 Mobile “Start Xplus Reward” . Con soli 4,99 euro al mese, che diventano 4,49 euro a partire dal 3° mese, è possibile ottenere 20 giga byte di internet in 4G che dal 3° mese diventano 30 Gb, più 30 messaggi e minuti illimitati verso tutti. Per poter aderire a questa offerta bisogna pagare un costo di attivazione pari a 10 euro.

. Con soli 4,99 euro al mese, che diventano 4,49 euro a partire dal 3° mese, è possibile ottenere 20 giga byte di internet in 4G che dal 3° mese diventano 30 Gb, più 30 messaggi e minuti illimitati verso tutti. Per poter aderire a questa offerta bisogna pagare un costo di attivazione pari a 10 euro. Poste Mobile “Creami Wow” . Ad un prezzo pari a 4,99 euro al mese è possibile beneficiare di 10 giga byte di internet in 4G fino a 300 mbps, più minuti e messaggi illimitati. Il costo di attivazione è pari a 20 euro, con 10 euro di traffico incluso.

. Ad un prezzo pari a 4,99 euro al mese è possibile beneficiare di 10 giga byte di internet in 4G fino a 300 mbps, più minuti e messaggi illimitati. Il costo di attivazione è pari a 20 euro, con 10 euro di traffico incluso. Very Mobile per chi proviene da Iliad, Poste Mobile, Coopp Voce, Fastweb e altri Mvno. A soli 4,99 euro al mese si hanno a disposizione minuti e messaggi illimitati, più 30 Gb in 4G. La sim è gratis online, mentre il costo di attivazione è pari a 5 euro.

A questo punto abbiamo visto assieme le principali offerte di aprile 2021, grazie alle quali poter risparmiare un bel po’ di soldi sulle telefonate, messaggi e traffico internet da mobile, a meno di 5 euro al mese.