Un grande sogno che diventa realtà. Da oggi c’è chi cambia improvvisamente la propria vita, e tutto grazie ai numeri. Quanto hanno vinto.

Svegliarsi la mattina sapendo che da poche ore la vita è cambiata per sempre. E grazie a dei numeri, poi. Nessun grande sforzo, niente straordinari o il lavoro da sempre agognato. E’ bastato circolettare una serie di numeri. Per poi sperare, consapevoli che nella peggiore delle ipotesi si sarebbero persi pochi euro, a fronte però della possibilità di vincere i milioni.

E sì, perché non occorre investire grandi somme al gioco, anzi è sconsigliato perché c’è il rischio di diventare giocatori patologici e di dilapidare le fortune personali e quelle di chi ti vive accanto. Bastano pochi euro per raggiungere un sogno. Come è successo a 7 giocatori che nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot hanno sbancato. In 4 hanno vinto la grande somma: 516 mila euro centrando il 5+1. Ma i tre giocatori che hanno indovinato 5 numeri non sono da meno e si portano a casa la bellezza di 243 mila euro.

Sette cittadini europei sono più ricchi: in Italia si vince poco perché si gioca poco, ma è successo. A vincere nell’ultima estrazione sono stati scommettitori di Germania. Slovacchia, Svezia e Norvegia.

LEGGI ANCHE >>> Superenalotto, colpo da urlo: la città magica e il sogno di una vita

Come si gioca ad Eurojackpot

Ogni venerdì sera, i giocatori di 18 Paesi hanno la possibilità di vincere un Jackpot milionario che cresce velocemente da 10 a 90 milioni di euro. Il costo di una singola giocata composta dalla combinazione 5+2 è pari a 2 €. Il prezzo aumenta in base alla quantità di numeri che si inseriscono nella giocata.

Chi sono i paesi che concorrono al gioco Eurojackpot?

I Paesi europei che partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

LEGGI ANCHE >>> E’ miliardario grazie ai Gratta e Vinci: il più ricco in Europa

Quando ci sarà la prossima estrazione Eurojackpot?

La prossima estrazione del gioco tanto atteso è programmata per venerdì 2 aprile 2021. Chiunque indovinerà la combinazione 5+2 porterà a casa un montepremi di 35 milioni di euro.