Quanto vale questo gettone telefonico? I collezionisti non si danno pace

Monete e banconote fanno la fortuna e la gioia di milioni di collezionisti in tutto il mondo, ma oggi non sono di certo sole.

Il mondo del collezionismo negli ultimi anni ha goduto di un mezzo assolatamene potente che ha di fatto rivoluzionato l’intero contesto. Stiamo chiaramente parlando del web. L’avvento della rete infatti ha contribuito ad avvicinare milioni di appassionati ad un mondo estremamente complesso e definito in ogni dettaglio. Un mercato assolutamente autonomo e delineato con dei protagonisti assoluti che fanno la fortuna dei collezionisti, milioni, sparsi in ogni angolo del pianeta.

Non solo monete e banconote, si diceva, la verità è più che mai questa. Chiaramente nei primi due casi troviamo il massimo della ricerca e della passione da parte degli stessi collezionisti, disposti a tutto pur di piazzare all’interno della propria raccolta l’esemplare dei sogni, tanto desiderato.

L’approccio degli appassionati al mondo del collezionismo di questi tempi avviene solo ed esclusivamente attraverso il web. Canali specifici, piattaforme dedicate a questo specifico mondo. La possibilità di studiare gli esemplari, carpirne ogni segreto, ogni dettaglio in pochissimi secondi.

In più la possibilità di acquistare e vendere in tutta sicurezza avendo la garanzia stessa di quei contesti virtuali che ormai rappresentano vere e proprie istituzioni. Non solo monete però, non solo banconote, di recente è tornata forte la passione anche per altri “pezzi” spesso molto prestigiosi.

Stiamo parlando dei gettoni telefonici. Vecchi strumenti utili per mettersi in contatto con chiunque dagli ormai quasi del tutto scomparsi telefoni pubblici. Quanto può valere oggi un esemplare considerato prestigioso di gettone telefonico? La risposta potrebbe stupirvi e non poco.

Quanto vale questo gettone telefonico? Gli esemplari più preziosi

Valutare uno specifico gettone telefonico non è certo cosa semplice. Di fondamentale importanza risultano essere anno di produzione e condizioni di conservazione. Chiaramente anche la tiratura eventuale dell’esemplare può giocare un ruolo assai determinante in fase di valutazione.

Prendiamo, per esempio, l’esemplare di gettone CMM 7805, con un evidente errore di conio che riporta la classica immagine del telefono capovolta. Su Ebay, tale esemplare è venduto per circa 400 euro, di certo non parliamo di poco.

Tutto ha inizio negli anni venti del novecento con i primissimi gettoni Stipel, poi divenuta Sip. I primi gettoni apparvero in occasione della Fiera Campionaria di Milano del 1927. Dopo Stipel u la volta di altre aziende come Teti, Set e Timo.

Il codice riportato su ogni gettone riporta anno e mese di produzione. Un esemplare del 1975, per esempio avrà come primi due numeri dei quattro il 75. Fondamentale, cosi come anticipato è la condizione di conservazione degli esemplari in questione. Mediamente un esemplare conservato bene può valere tra i 15 euro e i 45 euro.

In alcuni casi ci troviamo di fronte a pezzi assolutamente unici, in altri invece si può avere a che fare con pezzi assolutamente popolari che però per una serie di elementi a favore possono valere in ogni caso decine di euro. Un mondo assolutamente misterioso e affascinante, proprio come quello delle monete e delle banconote. Un contesto assolutamente prestigioso.