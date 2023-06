Risparmi, investire pochi soldi e garantirsi una rendita per 14 anni è possibile: ecco come

Investire i propri soldi, anche se pochi, e garantirsi una rendita per ben quattordici anni è possibile. Ecco come fare.

Sono in molti a chiedersi come fare a garantirsi una rendita per un periodo di tempo pari a circa quattordici anni pur avendo pochi soldi a propria disposizione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’ultimo periodo, complice l’aumento generale dei prezzi, ha portato molte persone a dover fare i conti con una grave crisi finanziaria. Proprio in questo clima d’incertezza, pertanto, non stupisce il fatto che sempre più persone decidano di mettere i propri soldi da parte, in modo tale da avere qualche euro in più a disposizione in caso di necessità.

A tal proposito, d’altronde, abbiamo visto come lasciare i propri soldi fermi sul conto corrente può rivelarsi spesso controproducente per via dei costi e dei rischi derivanti. Da qui la decisione di molti di investire, in modo tale da far fruttare i propri risparmi. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere come fare a garantirsi una rendita per quattordici anni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Risparmi, investire pochi soldi e garantirsi una rendita per 14 anni è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, giungono buone notizie per chi vuole garantirsi una rendita per quattordici anni pur investendo pochi soldi. In tale ambito, infatti, giungono in aiuto i titoli di Stato. In particolare sono in molti a volgere un occhio di riguardo al bond ISIN IT0003934657 con scadenza il 1° febbraio 2037. Emesso nel 2005, ha una vita residua pari appunto a circa 14 anni. Le date di stacco della cedola, si ricorda, sono fissati al 1° febbraio e al 1° agosto. Soffermandosi sulle caratteristiche di questo strumento, inoltre, così come si evince da un comunicato del MEF, presenta una cedola lorda annua del 4%.

Un rendimento non di certo indifferente che nel medio lungo periodo potrebbe permettere di portare a casa un bel po’ di soldini. Prima di fare qualsiasi forma di investimento, comunque, si consiglia di valutare bene le caratteristiche del prodotto di proprio interesse. In caso di dubbio, inoltre, è bene rivolgersi ad un esperto del settore per ottenere consigli ad hoc. In questo modo è possibile optare per la soluzione più adatta alle proprie esigenze e soprattutto tasche.