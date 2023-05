Gratta e vinci, cosa sta succedendo? 56 milioni assegnati in poco tempo, le regioni italiane baciate dalla fortuna

Occhio ai gratta e vinci! Sono queste le regioni italiane baciate dalla fortuna, dove si sono registrate vincite milionarie. Ecco di quali si tratta.

Diverse le vincite milionarie avvenute in Italia grazie ai gratta e vinci nel corso di questi primi mese dell’anno. Ma quali sono le regioni più fortunate di tutte? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Prima o poi capita a tutti quanti di desiderare di dare una svolta alla propria vita, magari grazie ad una vincita da urlo. Se è pur vero che il denaro non è garanzia di felicità, d’altronde, non si può negare come sia particolarmente utile a risolvere un bel po’ di situazioni problematiche. Non stupisce, pertanto, che siano in tanti a tentare la fortuna.

Questo magari attraverso uno dei tanti giochi disponibili, come ad esempio i gratta e vinci. Proprio soffermandosi su quest’ultimi interesserà sapere che sono diverse le vincite milionarie registrate nel corso di questi primi mesi del 2023. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono state fino ad oggi le regioni più fortunate d’Italia.

Gratta e vinci, sono queste le regioni italiane baciate dalla fortuna, vincite milionarie: ecco di quali si tratta

Sempre più persone decidono di giocare ai Gratta e Vinci, con molti che si chiedono quale sia la vincita minima se si acquista un intero blocchetto. Sempre in tale ambito inoltre, interesserà sapere che i primi mesi del 2023 hanno contribuito a cambiare la vita di ben 24 fortunati giocatori che hanno portato a casa delle vincite milionarie.

In totale, per quanto riguarda solo i premi milionari, sono stati vinti ben 58 milioni di euro. Una cifra da urlo distribuita in diverse città italiane. Entrando nei dettagli, come riportato da AGIMEG, ovvero l’Agenzia di stampa mercato dei giochi, per quanto concerne le regioni:

“sono state 13 quelle ad aver ospitato almeno una vincita a 6 zeri. Il primato alla Lombardia, con 4 vincite milionarie. Seguono la Campania ed il Piemonte con 3. Due vincite a testa per Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Veneto. Un milionario invece per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige”.

Sono sette, invece, le regioni dove ancora non sono state registrate nel 2023 delle vincite milionarie grazie ai gratta e vinci. Si tratta di Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Sicilia e Sardegna.