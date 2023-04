Gratta e vinci, un breve viaggio e la fortuna milionaria: tutto in pochi attimi

Il gioco ha ormai travolto ogni logica preesistente. Oggi ci troviamo avvolti in una dinamica alquanto misteriosa ma decisa.

Ci sono storie, situazioni che vanno in ogni caso raccontate. Negli ultimi tempi i cittadini di tutto il mondo, non solo quelli italiani, è chiaro, vivono in qualche modo una intensa simbiosi con il gioco e tutto ciò che ne consegue direttamente. In questo momento, l’equilibrio perduto, i danno di un momento storico non particolarmente positivo, spingono tutti verso la ricerca della fortuna.

La fase è certamente tra le peggiori da vivere. La situazione molto delicata che riguarda milioni di cittadini rischia in qualche modo di portarsi dietro le esistenze, gli stessi equilibri tirati su in tanti anni da coloro che di fatto costituiscono il nostro fitto tessuto sociale.

Niente di particolarmente positivo, questo appare quanto mai chiaro. Ciò che in qualche modo tiene viva l’attenzione degli stessi italiani è la speranza di poter attingere da dinamiche che in qualche modo fanno parte della nostra tradizione, della nostra storia.

Prendiamo il gioco, prendiamo quella necessità quasi istintiva da parte dei giocatori di confrontarsi con la fortuna, provare a capire quanto ci si possa spingere oltre alla ricerca di un premio che probabilmente non arriverà mai. Il grande rischio, chiaramente, è tutto qui.

Di conseguenza si gioca e si gioca tanto, si cerca li la speranza persa nel quotidiano. Stranamente, però, le ultime settimane ci dicono che gli italiani tendenzialmente hanno ragione. Si vince e si vince anche bene in molti casi. L’esempio del Gratta e vinci è assolutamente chiaro.

Il tagliando magico distribuisce per l’appunto speranza agli italiani. Negli ultimi mesi una dopo l’altra sono arrivate decine e decine di vincite per premi da 500mila euro. Una sequela emozionante di soddisfazioni che ha lanciato ancora di più l’immagine del gioco stesso.

Gratta e vinci, un breve viaggio e la fortuna milionaria: l’ultima vincita

L’ultima notizia in merito però arriva da molto lontano, per la precisione da oltreoceano. Si vince negli Stati Uniti d’America, con lo Stato della Florida che in questo specifico caso festeggia il successo di un biglietto Gratta e vinci fortunato da ben 1 milione di dollari.

Il protagonista della vicenda è un uomo in realtà originari di Rockhill, nella Carolina del Sud. Lo stesso protagonista, approfittando di una breve vacanza per l’appunto in Florida si è concesso un forse inatteso confronto con la fortuna. La voglia di rischiare, arrivata cosi, all’improvviso, quasi ad avvertire ciò che sarebbe potuto accadere.

Il concorso fortunato è il “500X THE CASH”. Lo stesso vincitore ha scelto di ricevere la cifra forfettaria di 820mila dollari al posto del milione iniziale, cosi come previsto dallo regolamento. L’uomo ha acquistato il suo biglietto dei sogni presso il Murphy Express, situato al 9950 di Hutchinson Boulevard a Panama City Beach. Al negoziante, per l’occasione un bonus premio da 2000 dollari.

Il concorso in questione è il più ricco della storia in Florida. Premio massimo da 25 milioni di dollari. I giocatori puntano sicuri e sono più che mai certi che la speranza possa arrivare proprio da li.