Gratta e vinci “è il biglietto più venduto”: non crederai ai tuoi occhi, che cosa è successo

Una vincita davvero incredibile arrivata all’improvviso tra lo stupore di tutti i presenti. Notizie che fanno bene a tutti. Danno speranza.

Una giornata qualsiasi, un momento qualunque della vita, poi un pausa, un caffè e tutto cambia di colpo. Complice un biglietto Gratta e vinci, di quelli che ti cambiano la vita per sempre. Quello che è successo in questo caso ha davvero dell’incredibile. La fortuna che sceglie dove andare e riempie di gioia e soddisfazione il quotidiano e non solo del giocatore in questione. La voce gira, e in pochi minuti, tutti sanno di questa magnifica notizia.

Che il nostro paese sia uno dei luoghi in assoluto più avvezzi ai concorsi a premi è roba nota, non è un caso che certi giochi, per cosi dire, facciano parte ormai della nostra tradizione, prendiamo per esempio il Lotto. Altro discorso è quello che negli ultimi mesi di fatto si sta verificando. La voglia di sfatare il mito della vincita impossibile, di risollevarsi grazie alla giocata vincente da una situazione che appare più che mai impossibile da gestire ormai.

Negli ultimi tempi, si sa, la situazione nel nostro paese non è certo delle migliori, anzi. La crisi ha letteralmente investito qualsiasi contesto, qualsiasi settore, i cittadini in tutto questo pagano più di tutti, forse, l’aumento dei prezzi dei beni di natura alimentare, dei servizi dei carburanti e delle utenze. Gli stipendi sono fermi a differenza di tutti gli altri importi aumentati nel corso dei mesi passati. Il rischio a questo punto è molto elevato.

Viene da se, quindi, immaginare gli stessi italiani alla ricerca del colpo della vita attraverso il gioco, il tutto, si spera, gestito sempre con la massima moderazione. In un simile contesto i concorsi a premi più gettonati risultano essere i tre classici, Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. Da un lato la classica lotteria, mentre dall’altro la possibilità di vincere subito, il concorso istantaneo, pochi secondi tra quando si acquista il biglietto e quando se ne conosce l’esito.

A scuotere gli italiani più di tutto però, è di certo il Superenalotto. Il suo jackpot nel caso in cui si indovinasse la sestina vincente è arrivato oggi a 366 milioni di euro, una cifra ormai record da molti mesi. L’ultima vincita, che di fatto ha rappresentato finora il primato in Italia è quella di Lodi del 2019. 209 milioni di euro in quel caso al fortunato giocatore. In ordine cronologico, invece l’ultimo jackpot è stato assegnato a Montappone, nelle Marche nel maggio del 2021. 156 milioni di euro, al fortunato giocatore in quella specifica ultima occasione.

Gratta e vinci, pochi secondi e fioccano i milioni: il successo che ha fatto gioire tutti

I fatti di cronaca degli ultimi giorni certificano senza ombra di dubbio che nel nostro paese si vince, certo, e si vince anche discretamente bene, quando questo capita. La storia in questione arriva da Montelupone, in provincia di Macerata. Il tutto ha avuto luogo presso il bar “On the road Cafè” di Via Fermi. Lì, un fortunato giocatore ha acquistato un biglietto del concorso Maxi Miliardario da 20 euro, portandosi a casa la bellezza di due milioni di euro.

Una probabilità ogni 9,3 milioni legata allo specifico concorso. Proprio in quel bar, il biglietto fortunato per il momento rimasto ignoto. Le titolari dell’attività in questione hanno ben compreso chi fosse il vincitore ma per serietà e professionalità hanno deciso di non rivelarlo. “Diciamo soltanto che siamo contente per lui o per lei – hanno dichiarato le sorelle Martina e Federica Rossi titolari dell’attività – essendo il bar in una zona industriale, è probabile che si tratti di un operaio di uno dei tanti stabilimenti posti a poche centinaia di metri dall’attività. Ma, supposizioni a parte, ciò che si sa è che la vincita si è consumata “sotto gli occhi di altri clienti. Erano le 14.30/15 di lunedì 30 gennaio – racconta Martina Rossi – e proprio in quel momento alcune persone erano intente a grattare. Quando il cliente ha scoperto la vincita, quasi non credeva ai propri occhi. E da quel momento la voce si è rincorsa per tutta la zona”.

Il Maxi Miliardario, a oggi è il biglietto Gratta e vinci dal taglio più “caro”, 20 euro per l’appunto. Nonostante questo è uno dei tagliandi più venduti in assoluto cosi come confermato dalle sorelle titolari del bar in provincia di Macerata. Proprio il bar in questioe non è nuova a vincite di un certo tipo: “Nel 2011 – spiega una delle titolari –, quando il bar si trovava a circa un chilometro da dove siamo ora, un cliente vinse un milione di euro, sempre grattando. E poi, la coincidenza, stavolta è accaduto il 30 gennaio, ma ricordo bene che il 29 gennaio 2016 un altro avventore tornò a casa con diecimila euro. Ultimamente – aggiunge poi – sembrava tutto fermo, poi è arrivata la settimana del boom. Ed ecco che anche lunedì qualcuno ha guadagnato 500 euro“.

Una vincita davvero eccezionale insomma. Gioia e soddisfazione a volontà. Per il fortunato in questione, di certo quel giorno sarà per sempre indimenticabile.