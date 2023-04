Farmacia, test gratuiti di glicemia, pressione e colesterolo: ecco dove e quando

Ecco quando e presso quali farmacie sarà possibile effettuare test gratuiti di glicemia, pressione e colesterolo. Le informazioni disponibili.

La prevenzione è fondamentale! Per questo motivo interesserà che presso alcune farmacie sarà possibile, a breve, svolgere dei test gratuiti di glicemia, pressione e colesterolo. Ma dove e soprattutto quando? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ogniqualvolta ci rechiamo in farmacia ci ritroviamo dinnanzi a tanti prodotti presenti sugli scaffali, che finiscono, inevitabilmente, per attirare la nostra attenzione. Venduti in confezioni di varie forme e dimensioni, si ha davvero l’imbarazzo della scelta. Tra questi, ovviamente, si annoverano i medicinali, che spesso si rivelano essere validi alleati per il nostro benessere.

Dato che prevenire è meglio che curare, però, è necessario monitorare il proprio stato di salute, in modo tale da poter valutare eventuali problematiche. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che, a breve, sarà possibile svolgere dei test gratuiti di glicemia, pressione e colesterolo. Ma dove e soprattutto quando? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Farmacia, test gratuiti di glicemia, pressione e colesterolo: dove e quando? Ecco le informazioni disponibili

Il 7 aprile è la Giornata Mondiale della Salute e per l’occasione, presso le Farmacie Lloyds, sarà possibile svolgere test gratuiti di glicemia, pressione e colesterolo. Un’iniziativa indubbiamente importante, che permetterà a molti cittadini di poter finalmente aver accesso a dei test fondamentali per il proprio benessere.

I soggetti interessati dovranno provvedere a fare apposita prenotazione, tramite App Lloyds, sezione Servizi, oppure contattando il numero unico 02/80011022, con orario dalle 8 alle 20. In alternativa è sufficiente rivolgersi alla Farmacia di riferimento.

“Abbiamo scelto di celebrare nuovamente la Giornata mondiale della Salute con un gesto concreto di attenzione verso la cittadinanza intera, confermando ancora il nostro impegno per la prevenzione“, ha affermato Domenico Laporta, Amministratore Delegato Gruppo Admenta Italia LloydsFarmacia.

Per poi aggiungere: “L’esperienza recente dello scorso anno ha portato a 40.000 test gratuiti, realizzati nei mesi di aprile e settembre, nelle nostre farmacie. Crediamo si tratti di dati importanti, che testimoniano nei fatti l’adesione della cittadinanza e ci motivano a proseguire su questo cammino, oggi e per il futuro. L’invito alla cittadinanza è di valorizzare quest’opportunità per monitorare parametri realmente decisivi per la propria salute“.