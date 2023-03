Colesterolo alto, è questa la miglior acqua per abbassarlo: l’alleato che non ti aspetti

Bere questo tipo di acqua aiuta ad abbassare il livello di colesterolo alto. Ma di quale si tratta? Ecco l’alleato che non ti aspetti.

In base ad un recente studio, bere un determinato tipo di acqua aiuta ad abbassare il livello di colesterolo cattivo. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il colesterolo alto è un problema che colpisce un gran numero di persone. Al fine di abbassare i relativi livelli, è bene sapere, si rivela utile svolgere attività fisica e seguire una dieta regolare.

Colesterolo alto, è questa la miglior acqua per abbassarlo: ecco di quale si tratta

Abbiamo già avuto modo di vedere come sia importante prestare attenzione ai livelli di colesterolo e trigliceridi alterati, in quanto in determinati casi si ha diritto all’esenzione del ticket sanitario. Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che, al fine di abbassare i relativi livelli può rivelarsi utile bere un determinato tipo di acqua. Ma di quale si tratta?

Bisogna sapere che il Dipartimento di Nutrizione e Metabolismo del Consiglio Superiore delle ricerche scientifiche di Madrid ha di recente pubblicato uno studio che non è passato di certo inosservato. Stando alla ricerca in questione, infatti, è possibile evincere che questo tipo di acqua si rivela essere un valido alleato nella lotta contro il colesterolo cattivo. Ma di quale si tratta? Ebbene, si tratta dell’acqua frizzante.

A quanto pare, sembra che bere un litro di acqua frizzante al giorno possa aiutare a ridurre del 15% il colesterolo cattivo. Ma non solo, sembra che il consumo di acqua frizzante aiuti addirittura ad aumentare del 9% il colesterolo buono, ovvero quello in grado di proteggere le nostre arterie. Dei dati che non passano di certo inosservati e che mostrano come l’acqua frizzante possa rivelarsi un valido rimedio contro il colesterolo alto.

Ovviamente, è bene sottolineare, non basta bere acqua frizzante per risolvere il problema. Seguire una dieta bilanciata e prestare attenzione ai cibi e bevande che assumiamo, però, può di certo rivelarsi particolarmente utile. In caso di dubbi, inoltre, si consiglia di rivolgersi al proprio medico per ottenere maggior delucidazioni in merito, anche in base alle proprie condizioni di salute.

Le informazioni presenti in questo articolo hanno esclusivamente scopo divulgativo e riguardano studi scientifici o pubblicazioni su riviste mediche. Pertanto, non sostituiscono il consulto del medico o dello specialista, e non devono essere considerate per formulare trattamenti o diagnosi.