Gratta e vinci, non c’è tre senza quattro: mai successo prima

In alcuni casi, è proprio questo uno di quelli, la fortuna si accanisce nel vero senso della parola, certo, a molti farebbe più che piacere.

Pensiamo a quante volte abbiamo immaginato di portare a casa la vincita della vita. Prima o poi sarà capitato a tutti, di fatto. Pensiamo alla cifra in questione, pensiamo a quanto questa somma di denaro possa in qualche modo cambiare la nostra vita. In quel caso, certo, tutti bene male ambiscono a vincere il più possibile per vedere letteralmente cancellato ogni tipo di problema per quel che riguarda il proprio quotidiano.

Pensiamo dunque alle volte in cui avremmo voluto vincere tanto, ma davvero tanto. Quello che succede, oggi, a tantissime persone, insomma. Ritrovarsi di colpo proprietari di gruzzoletti niente male grazie soprattutto al gioco. Argomento delicato, senza ombra di dubbio, qualcosa da trattare sempre con la giusta moderazione, per non rischiare di peggiorare le cose, questo è poco ma sicuro. Pensiamo, dunque a cosa succede oggi.

Succede, nient’altro, che qualcosa di indubbiamente annunciato. Nel momento del bisogno, della necessità, per cosi dire, in molti casi i cittadini si rifugiano nel gioco. Cercano, insomma, nella speranza di un futuro migliore, qualcosa che altrove non può essere ricercato. Oggi, per dire, lo stesso Stato è assente, per quel che riguarda la tutela del cittadino dalla crisi, un momento storico incredibile che nessuno avrebbe mai immaginato.

La crisi odierna mette tutti di fronte a qualcosa di inaspettato, certo. Le difficoltà anche soltanto a fare la spesa di tutti i giorni. I consumi incredibilmente ingestibili, per intenderci. Carburanti alle stelle, bollette raddoppiate. In questo contesto il cittadino medio, ma non solo lui, non riesce a tenere tutto a galla. Si rifugia quindi, a questo punto, nella stessa speranza. Pensiamo all’aumento delle giocate per esempio, nel nostro paese e non solo.

Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci, i più cercati in Italia, senza alcun dubbio. La vecchia tradizione della lotteria da una parte, la nuova visione di vincita istantanea dall’altra. In mezzo la voglia del cittadino di farsi baciare dalla fortuna. Pensiamo, dunque a quanto possa essere avvincente, rischiare, per cosi dire, ogni giorno. Un biglietto, la scelta, l’operazione di grattare via la patina da rimuovere insomma e scoprire subito, eventualmente, la vincita.

Ovviamente fa colpo anche il Superenalotto con i suoi 371 milioni di euro assegnati soltanto poche settimane fa. Record assoluto di vincita nel nostro paese. Mai una cifra del genere era stata associata a un concorso a premi, mai era capitato prima d’ora. Tutto, insomma, sembra avere profondamente senso quando ci si ritrova vincitori di somme incredibili. I fortunati del Superenalotto, ben novanta giocate, grazie a un sistema Sisal, hanno intascato 4 milioni di euro a testa.

Gratta e vinci, non c’è tre senza quattro: in questo caso la fortuna è davvero amica fidata

Una notizia davvero interessante, in questo senso, arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America. Un uomo, che grazie a un biglietto Gratta e vinci si è portato a casa la bellezza di 50mila dollari, e non è certo la prima volta. Kenneth Weinberg, infatti, avvocato ormai quasi in pensione ha vinto la stessa somma già la scorsa settimana, sempre grazie a un biglietto Gratta e vinci.

Non solo, per quel che riguarda le vincite da 50mila dollari siamo circa alla quarta per l’uomo, che in passato ha anche vinto, in un caso, la somma di 100mila dollari.

Una fortuna insomma ben definita per il protagonista di questa vicenda che ha ammesso di acquistare più Gratta e vinci al giorno. Una situazione, insomma, addirittura insolita. Anche nel nostro paese, gli ultimi mesi ci dicono che le stesse vincite al concorso specifico sembrano addirittura essere aumentate. Numerose le affermazioni, nel corso delle settimane, da ben 500 euro. Gli italiani insomma ci credono.

Tra i concorsi più fortunati di tutti troviamo il Portafortuna plus, dal taglio di 5 euro. Andiamo a vedere, quindi, cosi illustrato dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quali sono le caratteristiche e le probabilità di vincita di questo specifico concorso.

Regole del concorso:

Sul biglietto sono presenti due giochi, indicati rispettivamente dalla scritta “GIOCO 1” e “GIOCO 2”. a) Gioco 1: si devono scoprire i 5 “NUMERI VINCENTI”, celati dall’immagine di un quadrifoglio e “I TUOI NUMERI” celati dall’immagine di dieci monete d’oro recanti il simbolo “quadrifoglio” e dall’immagine di tre monete d’oro contraddistinte, rispettivamente, dalla scritta “X2”, “X5” e “X10”. Se ne “I TUOI NUMERI” celati sotto le dieci monete d’oro recanti il simbolo “quadrifoglio” si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Se ne “I TUOI NUMERI” celati sotto le tre monete contraddistinte dalla scritta “X2”, “X5” e “X10” si trova uno dei “NUMERI VINCENTI”, si vince il premio corrispondente moltiplicato, rispettivamente, per 2, per 5 o per 10. b) Gioco 2: si devono scoprire i simboli celati dall’immagine di quattro coccinelle e l’importo celato dall’immagine di un rubino sopra al quale è riportata la scritta “PREMIO”: se si trovano due simboli uguali, si vince il premio indicato.

VINCITA MASSIMA: € 500.000,00.

ALTRI PREMI (in euro): 5,00 – 10,00 – 15,00 – 20,00 – 30,00 – 50,00 – 100,00 – 150,00 – 200,00 – 500,00 – 1.000,00 – 2.000,00 – 5.000,00 – 50.000,00

PROBABILITA’ DI VINCITA: 1 biglietto ogni 6,72 (premi superiori al costo della giocata).

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 13.440.000.

PROBABILITÀ DI VINCITA IN DETTAGLIO IMPORTO PREMI N.BIGLIETTI VINCENTI X BLOCCO INIZIALE DI BIGLIETTI (N. 40.320.000) PROBABILITA’ DI VINCITA 1 biglietto vincente ogni 500.000,00 3 13.440.000,00 50.000,00 3 13.440.000,00 5.000,00 120 336.000,00 2.000,00 120 336.000,00 1.000,00 1.500 26.880,00 500,00 5.880 6.857,14 200,00 16.800 2.400,00 150,00 25.200 1.600,00 100,00 33.600 1.200,00 50,00 470.400 85,71 30,00 470.400 85,71 20,00 470.400 85,71 15,00 1.276.800 31,58 10,00 3.225.600 12,50 5,00 5.241.600 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 87/2018 convertito con L. n. 96/2018 TOTALI 11.238.426 biglietti vincenti su 40.320.000 biglietti 1 biglietto ogni 6,72 è vincente premi superiori al costo della giocata.

N.B.: la probabilità di vincita è riferita al numero di biglietti vincenti uno o più premi, tra quelli individuati con la determinazione di indizione della lotteria, pubblicata su questo sito.

Le vincite insomma sembrano abbondare, oggi più che mai. Gli italiani ci credono e il tutto in qualche modo da vita a una miscela davvero esplosiva. La vita può cambiare davvero? Certo, cosi sembra. Una vincita, di quelle davvero importanti può cambiare di colpo la vita di chiunque. Sotto con i tentativi, insomma, sempre con la massima moderazione, però, questo è poco ma sicuro.