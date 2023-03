Una vincita da favola, è accaduto tutto in un attimo: “non smetteva di ridere”

La vita è capace di mettere chiunque di fronte a situazioni assolutamente inaspettate. Il risultato spesso può essere incredibile.

Immaginare al giorno d’oggi di risolvere di colpo tutti i problemi legati a una comune esistenza, per intenderci, è qualcosa di estremamente complesso, per non dire impossibile. Di conseguenza, il cittadino insomma mette in modo una serie di situazioni capaci di avvicinare quanto più possibile il quotidiano, per cosi dire al sogno. In questo caso, certo parliamo di pura teoria, di operazioni del tutto potenziali. In ogni caso, però, la magia è sempre pronta a compiersi.

Può accadere, quindi che ci si lasci trasportare da qualcosa che in qualche modo prende il sopravvento, chiaramente badando sempre alla misura. Questo qualcosa nella quasi totalità dei casi è rappresentato dal gioco. Non esiste a pensarci altra dinamica capace di cambiare radicalmente la vita delle persone in pochissimo tempo. Il gioco, certo può farlo. Di conseguenza diventa una sorta di faro della speranza per milioni e milioni di cittadini.

Al giorno d’oggi, poi, se ci mettiamo anche quelle che sono le normali difficoltà, purtroppo riscontrabili nel quotidiano finiamo per determinare una situazione generale assolutamente fuori controllo. Quello che dovrebbe essere il sostegno da parte dello Stato, di fatto non arriva, non esiste e di conseguenza ci si ritrova a dover affrontare da soli il problema aumento prezzi generale, prodotti alimentari, carburanti e tanto altro, le bollette raddoppiate in un anno e quant’altro. Il tutto insomma appare davvero al limite.

Restiamo quindi, tutti sospesi, in un certo senso alla ricerca spasmodica di un compimento, di un risultato finale tanto atteso che nella maggior parte dei casi non si compirà mai. Inutile quindi ragionare di probabilità e quant’altro. Quando si parla di gioco, si dovrebbe semmai parlare di destino. Avverso o favorevole, nient’altro. Lo sa chi ha vinto nella vita e soprattutto lo sa chi ha sempre perso. Le strade alla fine, almeno in questo sembrano conciliare verso un’unica grande verità.

Pensando a ciò che accade nel nostro paese è giusto precisare che il gusto in merito al gioco varia spesso in base alla tipologia di concorso stesso. Pensiamo alle grandi lotteria, per esempio, Lotto e Superenalotto, maggiormente radicata in quella che può essere definita una sorta di tradizione. Il ruolo dei numeri e di chi va volta per volta a concepirli. Il giusto incastro, la giocata semmai fortunata. Il tutto insomma si decide anche nelle eventuali abilità di chi gioca.

C’è poi il Gratta e vinci tra i preferiti in assoluto, ma in quel caso il discorso cambia. Parliamo di lotteria certo, ma istantanea, il concorso a premi in questo caso quindi offre la potenziale soluzione in modalità del tutto veloce. Pochi secondi tra quando si acquista il biglietto in questione e quando si scopre se questo in effetti può o meno cambiare la vita dello stesso giocatore. Questione di attimi in questo caso. Un universo, insomma, assolutamente complesso.

La vincita è doppia, è accaduto tutto in un attimo: il bottino è di quelli assolutamente importanti

La notizia del giorno, la vincita del giorno, in questo specifico caso arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America. Proprio li un fortunato giocatore è riuscito nell’impresa di vincere con due singole giocate, qualcosa di assolutamente unico insomma. 240mila dollari il bottino complessivo grazie alla lotteria del Michigan. L’uomo, 67enne, è residente presso la contea di Oakland. Due biglietti fortunati, si diceva, qualcosa che di certo, appare quasi impossibile.

Il tutto è successo qualche giorno fa, quando l’uomo, cosi come raccontato dallo stesso ente che gestisce la lotteria, ha acquistato due biglietti identici per l’estrazione Fantasy 6. I numeri vincenti 04-10-12-20-30, hanno quindi permesso al giocatore di incassare per ben due volte la somma di 120.169 dollari. Secondo quanto descritto dal comunicato stampa dell’ente in questione, l’uomo in quel momento stava per recarsi fuori città per lavoro.

Lo stesso protagonista dell’incredibile vincita ha cosi successivamente dichiarato:”Ogni settimana acquisto un biglietto multi-estrazione Fantasy 5 con lo stesso set di numeri che ho giocato per quattro anni. Stavo andando fuori città, così ho comprato un biglietto multi-estrazione per intrattenermi, insomma mentre ero via. C’era una certa sovrapposizione tra le estrazioni del nuovo biglietto che avevo acquistato e il biglietto multi-estrazione che avevo acquistato pochi giorni prima”.

Altra interessante testimonianza arriva poi dallo stesso comunicato stampa citato in precedenza: “L’uomo “non ha potuto fare a meno di ridere”, questo quanto raccontato evidentemente da chi ha avuto modo di constatare direttamente la reazione del vincitore. Il 67enne si è quindi recato presso il quartier generale della lotteria per richiedere le due vincite spettanti. In quell’occasione ha inoltre dichiarato che parte dei soldi saranno destinati all’istruzione di suo figlio. Un momento magico insomma. Uno di quelli che di certo cambiano del tutto la vita dei fortunati in questione. La speranza insomma, deve sempre essere più che mai viva, sempre.