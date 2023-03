Gratta e vinci, stava per buttare il tagliando: “sorpresa spettacolare”

Di questi tempi il gioco è più che mai al centro di quelle che sono le intenzioni e le volontà dei cittadini italiani e non solo.

Un momento magico, si potrebbe per certi versi definire. Il tutto all’interno di una porzione di tempo purtroppo non proprio delle migliori. Pensiamo alla crisi che ha investito negli ultimi mesi il nostro paese. Pensiamo alle difficoltà dei cittadini, alla drammatica situazione dei gran parte dei nuclei familiari. In questa fase qualsiasi semplice operazione è diventata particolarmente complessa. Ci ritroviamo tutti a riflettere sul prossimo futuro, un futuro ricco di incertezze.

Quello che in questa fase sta a cuore ai cittadini italiani e non solo è la considerazione di un momento che non è certo come gli altri. Parliamo di una fase in cui, senza nessun preavviso o magari anticipazione seppure velata, tutto è di fatto crollato. Di colpo i cittadini si sono trovati di fronte a un aumento sconsiderato dei prezzi praticamente in ogni settore dell’economia, in ogni ambito che da vicino riguarda il quotidiano. Tutto fortemente inaspettato.

Pensiamo ai beni di natura alimentare, aumentati praticamente in ogni negozio, in ogni supermercato. Immaginiamo l’impatto dell’aumento dei prezzi di benzina, diesel, metano, gas, sul quotidiano dei cittadini e pensiamo inoltre al raddoppio netto degli importi delle bollette nel giro di un solo anno. Parliamo di dati incredibili, numeri che potrebbero affossare in pochissimi mesi una tipica famiglia italiana, eppure in qualche modo si resiste.

In questa fase, insomma, estremamente delicata si arriva quindi a immaginare quale possa essere il percorso da intraprendere, per l’appunto resistere alle dinamiche della crisi in atto. Alla fine la risposta resta sempre la stessa. Soltanto un elemento può davvero mischiare ogni cosa e cambiare le carte in tavola. Esclusivamente un aspetto è davvero capace di portare all’improvviso una ventata di energia e novità, oltre che di risorse di natura economica.

Stiamo parlando del gioco. Non esiste altro. In momenti del genere, nemmeno lo Stato riesce del resto a fare tanto per i cittadini. Il gioco, la fortuna, è l’unica possibilità concreta di incassare somme di denaro importanti nel giro di pochissimo tempo. Se prendiamo in considerazione il nostro paese allora vedremo come il tutto pende esclusivamente dalla parte di Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. Questi i concorsi preferiti.

Questione di tradizione, anche, indubbiamente. Nei primi due casi abbiamo di fronte la classica lotteria. L’estrazione di numeri in qualche modo da concepire, immaginare, incastrare tra loro e poi giocare. Il Gratta e vinci invece porta con se altri approcci, altre riflessioni. La lotteria istantanea, pochi secondi per scoprire se si è vinto o meno, se la nostra vita cambia oppure no. Pochi secondi e tutto si decide, cosi, per l’appunto, all’istante.

Gratta e vinci, il super bottino è milionario:1 milione direttamente dalla Florida

La notizia del momento è quella che arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America. Nello specifico tale vicenda ci racconta dell’incredibile storia di Jill Rowell, 52 anni, di Grand Ridge, Florida. Un acquisto forse addirittura casuale, quello di un Gratta e vinci dal taglio di ben 50 dollari. Magari quel giorno, ecco, aveva davvero voglia di rischiare. Il tutto è avvenuto presso la stazione di servizio di Super Snead a Sneads, sempre chiaramente nello Stato della Florida.

Secondo quanto raccontato dai funzionari della Florida Lottery, in base al racconto della vincitrice, è emerso che la stessa stava per cestinare il biglietto ma un passante le ha consigliato di riguardare. L’operazione si è di fatto dimostrata vincente. Il bottino in questione, alla fine è stato di ben 1 milione di dollari. Non parliamo certo di una somma di denaro che si vede ogni giorno, anzi. Chiaramente la gioia della donna è arrivata alle stelle.

“Ho scansionato il biglietto alla macchina – ha dichiarato la vincitrice – e si potrebbe dire che è stata sicuramente una sorpresa spettacolare. Ho guidato dritto qui e sì, voglio una foto.” La donna quindi, cosi come annunciata si è subito recata al quartier generale della Florida Lottery a Tallahassee per richiedere il premio che le spettava. Il concorso in questione prevede il pagamento della somma di 1 milione di dollari con pagamenti periodici nel corso degli anni o in un’unica soluzione. La vincitrice in questione ha optato per la seconda soluzione.

Al netto delle tasse il suo assegno ammontava a 640mila dollari. Un bottino davvero niente male. Il negozio che ha provveduto a vendere il biglietto vincente alla fortunata giocatrice riceverà un bonus da ben 2mila dollari. Nel frattempo è giusto sottolineare quanto sia in effetti potenzialmente accattivante la formula dell’attuale concorso Gratta e vinci. Premi milionari assegnabili in più di un’unica occasione, cosi come da regolamento.

“I giochi gratta e vinci sono una parte importante del portafoglio di giochi della lotteria, comprendendo circa il 77 delle vendite di biglietti nell’anno fiscale 2021-2022 – fa sapere la stessa Florida Lottery attraverso un comunicato stampa – sin dall’inizio, i giochi Gratta e Vinci hanno generato oltre 17,69 miliardi di dollari per l’Educational Enhancement Trust Fund.”

Si stima inoltre che la Florida Lottery abbia contribuito con ben 43 miliardi di dollari ai programmi di istruzione statale grazie ai suoi giochi gratta e vinci e alle lotterie. Numerosi i concorsi disponibili per un contesto che negli anni, dal 1988 per la precisione, anno della sua fondazione, ha distribuito la bellezza di ben 85 miliardi di dollari e più. 3500 vincitori, circa, alla lotteria in questione. Nello Stato i rivenditori dei biglietti della Florida Lottery sono più di 13mila. Numeri impressionanti insomma, che attestano ancora una volta l’importanza di specifici contesti e dinamiche al giorno d’oggi. La ricerca della fortuna, del futuro radioso, di quell’attimo capace di cambiare per sempre la vita.