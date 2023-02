Ex concorrente del Grande Fratello Vip, ecco come appariva fino a qualche tempo fa Raffaello Tonon.

Vincitore de La fattoria e concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, sono in molti a chiedersi se Raffaello Tonon sia o meno rifatto. Entriamo quindi nei dettagli per vedere qualche foto e come è cambiato nel corso degli anni.

Anche quest’anno va in onda su Canale 5 il Grande Fratello Vip, con molti volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi in gioco nella casa spiata d’Italia. Tra i programmi più seguiti, non crea stupore pertanto il fatto che siano in tanti a voler sapere qualcosa in più sui vari protagonisti.

Non parliamo solo dell’edizione in corso, ma anche di quelle passate. In particolare oggi ci soffermeremo su Raffaello Tonon. Noto per aver vinto il reality La Fattoria, ha anche preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Ma come è cambiato nel corso degli anni? Entriamo quindi nei dettagli per vedere qualche foto e avere qualche informazione disponibile in merito.

Raffaello Tonon rifatto? Il prima e dopo è sorprendente: le foto

Era il 2005 quando Raffaello Tonon ha partecipato e vinto a La Fattoria. Da allora ne è passato di tempo, con Tonon che è molto cambiato. Ma cosa è successo? Ebbene, sembra proprio che il concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip abbia fatto qualche ritocchino.

In diretta televisiva, ospite da Barbara D’Urso, si è mostrato mentre si sottoponeva alla liposcultura di fianchi e addome. In questo modo ha perso ben tre chili. Ma non solo, stando a quanto rivelato qualche tempo fa dal dottore Antonio Spagnolo su Spy: “Oltre il trapianto ai capelli, si nota la cicatrice di una leggera blefaroplastica superiore che corregge lo sguardo, una rinoplastica per affinare il naso ed un po’ di botox qua e là“.

Sarebbero questi, quindi, gli interventi a cui si sarebbe sottoposto Tonon nel corso degli anni. Ma quanto costano? Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che Raffaello Tonon abbia speso circa sette mila euro per gli interventi al corpo.

A questi si dovrebbero aggiungere circa 1.500 euro per dei piccoli ritocchini al viso. Tra questi, ad esempio, sembra che si sia sottoposto a delle punture di acido ialuronico per eliminare le rughe.

Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe in merito agli eventuali interventi a cui si sarebbe sottoposto l’ex protagonista del Grande Fratello Vip. Allo stesso modo non sono disponibili informazioni in merito agli eventuali costi sostenuti.