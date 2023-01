Grande Fratello Vip, quanto guadagnano i concorrenti della casa più spiata d’Italia: cifre da urlo

A quanto ammonta il cachet dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip? Si tratta di cifre da urlo.

Anche quest’anno va in onda su Canale 5 il Grande Fratello Vip, con diversi volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi in gioco nella casa spiata d’Italia. Ma quanto guadagnano per vivere tale esperienza? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Ormai giunto alla sua settima edizione, anche quest’anno è in onda su Mediaset il Grande Fratello Vip. Al timone del programma è stato riconfermato Alfonso Signorini. Al suo fianco Giulia Salemi che veste il ruolo di esperta del mondo social e le due opinioniste, ovvero Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Un programma particolarmente apprezzato, che ormai da tantissimi anni a questa parte riesce ad attirare l’interesse di una grande fetta di pubblico, curioso di scoprire come si evolveranno le storie dei vari protagonisti del reality che decidono di entrare nella casa più spiata d’Italia. Ma a quanto ammonta il cachet dei concorrenti? Ecco quali sono le informazioni disponibili in merito.

Grande Fratello Vip, quanto guadagnano i concorrenti della casa più spiata d’Italia: cosa c’è da sapere

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. A tal proposito, comunque, interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che i vari protagonisti ricevano un cachet d’ingresso abbastanza corposo.

A seguire percepiscono un cachet settimanale il cui importo finale differisce in base al numero di settimane trascorse nella casa più spiata d’Italia. Per finire si deve annoverare l’eventuale montepremi riconosciuto al vincitore. Soffermandosi sul cachet settimanale, sembra che i compensi oscillano dai cinque mila euro a 15 mila euro a settimana. A determinare l’importo la notorietà del personaggio.

Vi sarebbero inoltre dei concorrenti, meno famosi, che percepirebbero mille euro a settimana. Delle cifre in ogni caso non affatto indifferenti, con il guadagno finale che viene quindi determinato dal numero di settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Ai compensi settimanali bisogna poi aggiungere l’eventuale montepremi finale che si aggiudica il vincitore del reality.

Quest’ultimo è pari a 100 mila euro, di cui 50 mila euro da devolvere in beneficenza. Come già detto comunque, ma è bene sottolineare, si tratta solo di rumors e stime che circolano in rete. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe in merito ai guadagni dei concorrenti del Grande Fratello Vip, così come non sono mai giunte conferme in merito da parte dei diretti interessati.