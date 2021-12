Riconfermato al timone del Grande Fratello Vip, ecco quanto guadagna il giornalista e conduttore Alfonso Signorini.

Noto conduttore e giornalista, Alfonso Signorini è uno dei volti più apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano. In grado di costruire nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni, è stato riconfermato al timone dell’edizione Vip del Grande Fratello. Non stupisce, quindi, che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Alfonso Signorini: chi è, altezza, carriera

Nome: Alfonso Signorini

Altezza: 177 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 7 aprile 1964

Luogo di nascita: Milano

Nato a Milano il 7 aprile 1964, Alfonso Signorini è alto 177 cm ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Dopo aver frequentato il Liceo Classico, si è laureato in Lettere classiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, per poi conseguire il perfezionamento in Filosofia medievale. Ha anche studiato pianoforte presso il Conservatorio, conseguendo anche il diploma.

È stato insegnante di Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia presso il Liceo Classico dell’Istituto Leone XIII a Milano. Dopo l’esperienza d’insegnante, ha iniziato a collaborare con il quotidiano La Provincia di Como. Entra quindi a Panorama, dove diventa esperto di gossip, per poi passare a Chi, diventandone direttore nel 2006. Il 23 giugno 2008 diventa direttore di TV Sorrisi e Canzoni, mentre nel 2002 fa il suo debutto sul piccolo schermo in qualità di ospite fisso del programma di Rai 2, Chiambretti c’è.

Nella stagione televisiva 2005 – 2006 lo vediamo al fianco di Paola Perego alla conduzione di Verissimo, per poi iniziare a condurre su Radio Monte Carlo il programma Alfonso Signorini Show. Dal 2008 al 2012 veste i panni di opinionista fisso del Grande Fratello, mentre nel dicembre 2010 debutta in qualità di conduttore su Canale 5 con il programma Kalispéra!. Nel 2011 lo vediamo al timone del programma La notte degli chef, per poi condurre dal 3 luglio al 7 agosto 2013 il programma Studio 5 in onda in prima serata su Canale 5.

Nel 2015 è opinionista fisso, assieme a Mara Venier, della decima edizione de L’isola dei famosi. L’anno seguente, invece, è opinionista del Grande Fratello Vip. Dal 14 luglio 2017 conduce il programma #Estate, in onda in seconda serata su Canale 5. Nel 2018 è di nuovo opinionista del Grande Fratello VIP, per poi diventare, a partire dal 2020, il conduttore della versione Vip del reality.

Alfonso Signorini: vita privata, ex, fidanzato, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Alfonso Signorini si sa davvero ben poco. In passato è stato sentimentalmente legato al politico e imprenditore Paolo Galimberti. Al momento, invece, non sono disponibili notizie in merito alla sua situazione sentimentale. Ha confessato la sua omosessualità ai genitori quando aveva 34 anni.

A tal proposito, nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo qualche tempo fa, ha raccontato: “Trovai il coraggio di dire ai miei la mia situazione. Mamma aveva capito. Ho trovato il coraggio di dirle la mia situazione, poi mi sono accorto che per loro non era per nulla un dispiacere. Mio papà ha sempre ben accolto il mio compagno senza dargli tanta confidenza, mia mamma lo ha accolto come se fosse suo figlio“.

Per quanto riguarda il capitolo figli, sempre nel salotto di Silvia Toffanin, ha dichiarato: “Ho provato ad avere un figlio in affidamento ma non ci sono più i termini anagrafici. Mi sarebbe piaciuto averlo.Sono però contrario alle cose forzate come gli uteri in affitto“.

Alfonso Signorini: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti particolarmente noti e apprezzati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Alfonso Signorini. Vista la sua carriera all’insegna del successo, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che per la conduzione della quinta edizione del Grande Fratello Vip, abbia percepito tra i 40 e i 50 mila euro a puntata. A tale compenso, bisogna poi aggiungere quelli derivanti dai suoi giornali, oltre che dalla sua presenza in diversi programmi televisivi.

Ma non solo, sembra che Alfonso Signorini sia proprietario di un appartamento in centro a Milano. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni e al patrimonio di Alfonso Signorini.

LEGGI ANCHE >>> Nicola Pisu, quanto guadagna il figlio di Patrizia Mirigliani, concorrente del GF Vip 6

Alfonso Signorini: Instagram

Tra i conduttori più amati del mondo dello spettacolo nostrano, Alfonso Signorini è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.