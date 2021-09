Noto per essere il figlio di Patrizia Mirigliani e prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 6, ecco quanto guadagna Nicola Pisu.

Nicola Pisu è pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Noto per essere il figlio di Patrizia Mirigliani, non stupisce che in molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna

Nicola Pisu: chi è, carriera

Nome: Nicola Pisu

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 1989

Luogo di nascita: Trentino

Nato in Trentino nel 1989, non sono disponibili informazioni in merito alla data di nascita e al segno zodiacale di Nicola Pisu. È figlio di Antonello Pisu, facoltoso imprenditore trentino e di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia. Da piccolo, purtroppo, vittima di atti di bullismo, è in seguito caduto nel tunnel della tossicodipendenza. All’età di 18 anni sono iniziati i primi problemi, frequentando per circa 10 anni diverse comunità.

A tal proposito la madre, in un’intervista rilasciata a Verissimo aveva dichiarato: “Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione. Quando si prende una decisione come questa lo si fa perché si è soli. La pietà di una madre non aiuta un figlio“.

Aveva quindi proseguito: “Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze. Quando è arrivata la denuncia si è voluto vendicare raccontando tutto alla stampa, oggi però mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ha capito che per fare questo ero disperata“.

Ad oggi, infatti, tra i due è tornato il sereno e il loro rapporto è più solido che mai. Il ragazzo ha seguito un percorso di riabilitazione e sta meglio. Sempre nel corso della confessione della Mirigliani a Verissimo, sono trapelate alcune informazioni in merito al figlio.

A quanto parer Nicola Pisu per avere una sua indipendenza economica avrebbe iniziato a fare diversi lavoretti. Ha lavorato sul docu-film del nonno Enzo Mirigliani, Storia di un ragazzo calabrese, e seguito la parte web di Miss Italia. Si è poi trasferito in Trentino per lavorare in un albergo, aiutato dal padre. Nel 2021, inoltre, è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Nicola Pisu: vita privata, ex, fidanzata, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Nicola Pisu si sa davvero ben poco. Non sono infatti disponibili informazioni in merito a sue relazioni passate. Al momento, comunque, sembra sia single.

Nicola Pisu: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Nicola Pisu. Quest’ultimo, ricordiamo, è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A tal proposito interesserà sapere che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, i cachet differiscono a seconda della popolarità del concorrente.

In particolar dovrebbero oscillare tra i 3 e i 10 mila euro a settimana. A influire sul guadagno finale, pertanto, è la permanenza. Più settimane si trascorrono nella casa più spiata d’Italia, maggiore è il compenso. Da non dimenticare, poi, il montepremi finale, dal valore pari a 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza.

Nicola Pisu: Instagram

Il 30 luglio di quest’anno è stato creato il profilo Instagram di Nicola Pisu, con il numero di follower che sembra destinato ad aumentare in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.