Avete bisogno di vendere il vostro oro? I consigli per farlo in gioielleria

Una vera e propria necessità, ipotetica, più che mai purtroppo possibile. Come si gestisce il tutto? Meglio sapere come muoversi.

Gli ultimi tempi non sono certi dei migliori per gli italiani, soffocati, come ormai sono da una crisi che nessuno si aspettava e che non vuole saperne di abbandonare il nostro paese. Al centro di tutto, oggi, c’è senza dubbio alcuno la difficoltà di far fronte al quotidiano, muoversi, in qualche modo su questo terreno tanto instabile. In molti casi, gli italiani, sono costretti a privarsi, per esempio degli oggetti più preziosi posseduti per provare ad arrotondare il più possibile.

Si diceva, insomma, di ipotetiche difficoltà, della possibilità concreta di ritrovarsi per un cittadino italiano al centro di una situazione niente affatto agevole. Pensiamo insomma agli oggetti in oro che milioni di italiani conservano in casa, molto spesso proprio in casa. In alcuni casi potrebbe essere più che mai vantaggioso provare a vendere tali oggetti. Non parliamo, per forza dei classici “Compro oro” ma anche di una semplice gioielleria. Quello che c’è da comprendere è quanto possa essere diverso, eventualmente, farlo.

Un momento più che mai particolare, una spesa imprevista da sostenere, tutto insomma può accadere e mettere seriamente in difficoltà un qualsiasi cittadino. La soluzione potrebbe arrivare, certo dagli oggetti presenti in casa, quelli che insomma potrebbero essere venduti per arrivare a un gruzzoletto di denaro da utilizzare per ogni esigenza. Tutto è abbastanza chiaro, insomma, bisogna soltanto comprendere per bene quali dinamiche cavalcare, in che modo gestire il tutto.

La prima operazione da mettere in piedi è chiaramente quella della valutazione. Considerare, quindi, il reale valore di uno specifico oggetto. Non sempre possiamo conoscere la stessa composizione dei nostri preziosi, all’oro potrebbe aggiungersi, infatti, qualsiasi materiale a noi sconosciuto. In ogni caso è sempre un bene, magari chiedere diversi punti di vista in merito a una potenziale valutazione di quelli che sono i nostri oggetti.

Nella maggior parte dei casi si è portati a rivolgersi al classico “Compro oro”, prendendo meno in considerazione la possibilità di rivolgersi a una gioielleria. Ovviamente un gioiellerie può allo stesso modo esprimersi in merito a valutazioni e acquistare preziosi, in modo diverso, certo, considerando un tipo di attività formalmente diversa, ma in ogni caso rivolta alla stessa identica tipologia di affare.

Avete bisogno di vendere il vostro oro? Gli elementi da considerare per la valutazione

Una serie di considerazioni, in merito agli elementi da prendere in esame quando si tratta di valutare uno specifico oggetto vanno chiaramente fatte. Per prima cosa si andrà a constatare la purezza dell’oro, parliamo dunque della caratura. Il gioielliere in questione considerando anche la valutazione dell’oro farà dunque una offerta al cittadino che intende disfarsi, per cosi dire, dei suoi preziosi. In quell’ambito, insomma, si concretizzerà o meno l’affare.

Generalmente, qualora il cliente si mostrasse interessato ha due modalità diverse per concludere l’operazione:

pagare in contanti (fino a 499,99 euro per i gioielli e fino a 1999,99 euro per oro da investimento e orologi in acciaio), con un bonifico o vaglia postale;

un buono o un voucher, rilasciato al cliente, dal gioiellere, per fare in modo che il primo possa usufruire di uno sconto su un altro prodotto per lo stesso importo dell’oggetto precedentemente venduto.

La vendita del’oro, in modalità investimento, è soggetta a una aliquota in quanto a tassa del 26%, questo in merito all’eventuale plusvalenza. In mancanza di una fattura specifica si applica una imposta sostitutiva del 25% sul ricavato. Tre elementi fondamentali insomma da tenere bene in considerazione quando si parla di vendita di oro: caratura, prezzo dell’oro e peso. Dal 1919, la quotazione dell’oro è stabilita dalla Borsa di Londra in due diversi momenti della giornata: alle 11.30 e alle 15 ora italiana.

Cinque grandi banche adottano il riferimento pe rogni propria transazione, parliamo nello specifico di: Deutsche Bank, Barclays, Société Générale, HSBC e Scotia Mocatta. Per stabilire inoltre il peso dell’oggetto o degli oggetti in questione bisognerà essere doatati di una bilancia elettronica tarata a norma e omologata, con visore rivolto, chiaramente verso il cliente. Un grosso affare, dunque, parliamo del volume delle intere operazioni. Redditizio, certo, ma sempre se fatto in un certo modo. Professionalità, fiducia e ottimi risultati. I tre elementi insomma non possono che stare insieme più che mai, i questo caso.