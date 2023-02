Compagnie telefoniche, la classifica stupisce tutti (o forse no): vince sempre lei

Il momento è di certo molto particolari. Gli italiani ricercano risparmio e convenienza. Le compagnie telefoniche sotto esame.

Quello che sta succedendo ormai da più di qualche mese nel nostro paese non poteva certo essere previsto, almeno non del tutto. La crisi che ormai ha fatto un sol boccone delle speranze di ripresa degli italiani e non solo ha costretto, velatamente o meno qualsiasi contesto commerciale ad alzare i prezzi. Il fenomeno non ha di certo escluso dal “gioco” le compagnie telefoniche. Oggi, gli utenti sono alla ricerca di quella più conveniente in assoluto.

In questa fase, insomma, nel campo della telefonia, cosi come in tutti gli altri che riguardano in un modo o nell’altro il quotidiano degli italiani si va alla ricerca dell’estrema convenienza, il tutto però senza tralasciare l’aspetto qualitativo. Immaginiamo, dunque, oggi, un cittadino qualsiasi di fronte alla scelta di dover cambiare gestore per particolari esigenze. Come si muove? Come sceglie? Quali aspetti prendere seriamente in considerazione?

Attualmente, il mercato specifico della telefonia mobile offre chiaramente una vasta scelta. Ogni compagnia, ogni gestore è in grado di fornire più di un profilo tra i quali scegliere, proprio per provare ad andare incontro a quelle che sono le singole esigenze dei vari utenti. In quest ultimo aspetto, nella cura, insomma, di questo per nulla secondario dettaglio, di fatto si gioca tutto. Risparmiare mensilmente, dove possibile, è fondamentale, oggi, per gli italiani.

In merito, poi, alle singole esigenze degli stessi utenti è evidente che ognuno di loro considera fondamentali aspetti che per altri magari possono essere secondari. Più minuti per le chiamate, più Gb per la navigazione in rete. Il tutto insomma ruota intorno a quello che è il punto di equilibrio possibile tra l’offerta e le varie richieste. Il mercato, in questo, cosi come anticipato, prende in considerazione ogni aspetto. A scegliere, però, alla fine, è chiaramente lo stesso utente.

Scegliere la proposta che soddisfi pienamente le proprie esigenze. Cosi come anticipato, dunque parliamo di una serie di fattori imprescindibili che non sempre però vengono offerti a prezzi considerati convenienti. A questo punto l’utente stesso va alla ricerca della migliore opzione possibile mettendo al cento di tutto il prezzo richiesto. Tra le grandi compagnie, insomma, la sfida si gioca su questo specifico terreno. Oggi infatti parliamo di momento assolutamente cruciale.

Negli ultimi giorni, per esempio, abbiamo letto di una formidabile offerta di Iliad, la nota compagnia francese, oggi assoluta leader del mercato, che di certo lascerà con il dubbio milioni di utenti magari insoddisfatti della propria attuale offerta per quel che riguarda il mobile. Da non sottovalutare, poi, la prossima venuta, in modo del tutto integrale, per cosi dire, della connessione 5G. Le nuove offerte, spesso sono proiettate proprio verso quella specifica fase.

Compagnie telefoniche, italiani alla ricerca delle migliori: occhio alle grandi aziende

Proprio Iliad, cosi come anticipato, inseme a Tim, rappresentano al momento le compagnie con prezzi sul mercato maggiormente competitivi. Tim, infatti offre 100 Gb con chiamate e sms illimitati per chi ha più di 15 anni di età. Stessa offerta per chi presso la propria abitazione ha sottoscritto un contratto con la stessa azienda per la rete domestica. Iliad, invece, non pone limiti di età per le proprie offerte e rilancia con 150 Gb di internet offerti.

Vodafone, altra azienda leader di mercato, propone allo stesso tempo abbonamenti con restrizioni riguardanti l’età dell’utente. L’offerta internet si attesta sui 100 Gb. Per chi ha rete fissa Vodafone invece internet viene offerto illimitatamente. Wind Tre invece strizza l’occhio ai clienti sotto i trent’anni, con offerta internet di 100 Gb. In merito ai prezzi, possiamo dire che oggi, salvo lievi differenze l’offerta si attesta sempre sotto i 10 euro in rispetto all’impegno mensile da riconoscere alla stessa compagnia.

Niente a che vedere, insomma, con quello che succedeva qualche anno fa, quando tutte, ma proprio tutte le compagnie presenti sul mercato avevano abbondantemente superato la soglia dei 10 euro rispetto alle offerte proposte. Il web, anche in questo caso, ha stravolto ogni logica, per fortuna degli stessi utenti. L’arrivo di Iliad, in qualche modo ha letteralmente stordito lo stesso mercato, costringendo, di fatto, le altre compagnie a tornare a prezzi accessibili per tutti. La logica attuale, quindi, al di la delle singole aziende, prevede maggiore competitività e prezzi assolutamente più bassi.