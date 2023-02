Iliad l’ha fatto ancora: l’offerta che ha sconvolto la concorrenza

Ancora una volta il gigante francese ha preso in mano il mercato imponendosi con una offerta incredibilmente vantaggiosa.

Il mondo del mobile, chiaramente inteso per quel che riguarda la telefonia è sempre protagonista di piccole rivoluzioni capaci di orientare in modo del tutto uniforme lo stesso mercato, le intenzioni dei cittadini insomma. Basta una buona promozione, l’opportunità conclamata del risparmio ed ecco che gran parte degli utenti riflette sulla possibilità o meno di cambiare gestore, magari per la quarta o quinta volta. Questa è insomma la regola.

Il colosso della telefonia mobile, la francese Iliad ci riprova. Mercato letteralmente stravolto all’indomani dell’annuncio della nuova offerta dell’azienda. Non è la prima volta che l’azienda dal marchio rosso e bianco letteralmente prende d’assalto il contesto che di fatto regola quelle che sono le dinamiche di un mercato già di per se, negli ultimi anni soprattutto, molto instabile. Questa è ormai la prassi, poco da dire. Vince chi è al momento il più forte.

Da un bel po di anni, ormai, la stessa azienda nel nostro paese ha letteralmente creato un prima e dopo. Non si contano gli utenti di altre compagnie passate a Iliad nel corso degli ultimi due o tre anni. Una vera e propria rivoluzione, in tutto e per tutto. Negli anni le offerte Iliad, le proposte al mercato hanno sempre puntato su due elementi assolutamente vincenti. L’economicità della stessa proposta e il prezzo bloccato per sempre.

Non è raro, infatti, trovare utenti che nel corso degli anni con qualsiasi altro operatore sono passati da importi iniziali di 6 o 7 euro per poi arrivare nel giro di qualche anno anche a 12 euro mensili per la propria offerta. Questo, con Iliad non può accadere, e comunque parliamo di una logica che ormai riguarda quasi tutti i gestori che hanno ben compreso sui quali elementi puntare per poter fidelizzare al massimo il cliente. Iliad, insomma, fa anche scuola.

Di questi tempi, insomma, considerando l’utilizzo che ormai ogni cittadino fa del proprio smartphone, avere una offerta conveniente per quel che riguarda soprattutto minuti per chiamare e gb per la navigazione sul web, rappresenta praticamente tutto. In questo caso si può che Iliad non delude mai. Negli anni, infatti, cosi come anticipato, milioni d’italiani sono passati alla compagnia francese e la quasi totalità di questi non l’ha più lasciata.

Iliad l’ha fatto ancora: la nuova offerta del marchio francese fa davvero impazzire tutti

Il meglio, però, in un certo senso deve ancora venire. L’offerta annunciata per il prossimo maggio, per l’esattezza, il 25 maggio andrà a riguardare il mercato del 5G. La super offerta in questione è prorpio la nuova Flash 120, 5G, minuti illimitati, SMS illimitati e ben 120 GIGA a soli 9,99 euro, chiaramente il tutto, per sempre. L’alternativa a tale offerta se si vuole risparmiare a qualche Gb è sempre presente a ben 7,99 euro al mese.

Confrontandosi con quelli che sono i canali ufficiali di Iliad possiamo poi constatare quelle che sono le condizioni per gli ulteriori profili accessibili: Iliad Voce (4,99 euro), Iliad Giga 40 (6,99 euro), Iliad Flash 100 (9,99 euro) e Iliad Flash 100 5G (9,99€) e una per le offerte Iliad Flash 120 (9,99 euro). Alcune modifiche al contratto saranno comunque previste per gli utenti. L’opzione “per sempre” resterà attiva per alcuni profili mentre sarà abbandonata per altri. Questo lascia immaginare, quindi un futuro in cui, per i nuovi abbonati potrebbero arrivare soluzioni diverse dal contratto bloccato, per quel che riguarda l’importo da pagare mensilmente, ormai marchio di fabbrica dell’azienda.

Iliad insomma impone ancora al mercato quelle che sono le sue logiche, le sue visioni, le sue imperdibili promozioni. In una fase molto complicata per numerosi paesi europei, con la crisi che avanza in ogni contesto, un minimo di respiro arriva insomma proprio dalla telefonia mobile. Iliad ancora una volta si dimostra leader assoluta del mercato andando a incidere su quelle che sono le richieste dei clienti in modo assolutamente determinante ed efficace. L’attesa, quindi è tutta per maggio con le nuove offerte per il 5G. Si prevede insomma una nuova migrazione di massa verso la grande e potente azienda francese.