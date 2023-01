Lavoro, le offerte più importanti: il mercato bio cerca validi candidati

Il mondo del lavoro riprende a presentare sempre più opportunità per milioni di candidati. Qualcosa nel nostro paese comincia a muoversi.

Sempre più opportunità per gli italiani alla ricerca di lavoro. Da qualche mese, ormai, sono numerose le aziende e gli enti pubblici che in qualche modo hanno aperto le porte a nuove dinamiche lavorative, spesso con riferimento a posizioni assolutamente nuove. Al centro di tutto la promessa di una occupazione stabile e ben retribuita. Le opportunità, oggi più che mai non mancano. Numerosi i settori coinvolti, i candidati alla ricerca del posto di lavoro ideale sono avvisati.

Negli ultimi mesi, cosi come si diceva in precedenza, sono numerose le aziende che si sono aperte in qualche modo alla ricerca di nuove figure professionali o che sono alla ricerca di figure già esistenti per ampliare i relativi organici. Aziende private ma anche enti pubblici che nel corso dell’ultimo periodo hanno ufficializzato bandi per il reclutamento di nuovo personale. Gli esempi non si contano, in ogni settore della nostra economia.

Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, Italo, comuni, regioni, Polizia, Carabinieri, Vigili urbani. L’elenco è davvero fitto, le opportunità in quest’ultimo periodo non mancano davvero. Numerose inoltre le aziende non italiane, da tempo però radicate sul nostro territorio che sono alla costante ricerca di personale. Parliamo della grande distribuzione, quindi supermercati, specifici store per la cura della casa, attrezzature sportive, elettronica e quant’altro.

Il settore della grande distribuzione è uno di quelli che nell’ultimo periodo offre una serie davvero importante di grandi opportunità per chi è alla ricerca di una nuova collocazione lavorativa. Non parliamo soltanto di chi non ha la fortuna di avere un lavoro, tra quelli che sono i classici candidati alle varie posizioni, ma anche di chi un lavoro ce l’ha ma è alla ricerca di qualcosa di più dignitoso, stabile, duraturo. Le classiche dinamiche per intenderci.

In questa fase una importante opportunità lavorativa arriva dal noto marchio Natura si, attivo nel settore bio. Le posizioni lavorative sono infatti, chiaramente indirizzate verso i vari negozi della catena di supermercati bio dislocate in tutto il territorio nazionale. Il gruppo in questione nasce nel 1985 da un piccolo negozio operativo nel Veneto. Il passo successivo fu quello della trasformazione in cooperativa. Il settore chiaramente sempre quello degli alimenti biologici, biodinamici e naturali. Il nome dell’azienda, oggi, nello specifico è EcorNaturaSì Spa. Tra i suoi marchi troviamo Ecor, Cuorebio e Naturasì.

Lavoro, le offerte più importanti: tutte le figure professionali ricercate

I negozi attivi sul territorio sono circa 300 ad oggi. Le posizioni lavorative offerte, generalmente richiedono generalmente un periodo di formazione di 6 mesi con rimborso spese di 700 euro mensili. Attualmente le posizioni aperte, con relativa eventuale sede, sono le seguenti:

Addetto ortofrutta a Forlì, Vicenza, Gallarate (Varese);

Gastronomo a Thiene (Vicenza);

Scaffalista a Albenga (Savona), Alessandria, Brescia, Finale Ligure (Savona), Mantova, Parma, Vicenza, Pinerolo (Torino).

Altre posizioni lavorative sono ricercate in altre sedi. Nello specifico le figure ricercate sono le seguenti.

Analista Funzionale – Treviso, Verona;

Help Desk 1 e 2 Livello – Treviso, Verona;

Magento E-Commerce Project Manager – Milano;

Specialista Bilancio Consolidato – Treviso.

Per i cittadini interessati ad approfittare di questa interessante opportunità è consigliabile visionare le varie opportunità offerte direttamente dal sito ufficiale dell’azienda. Trovata la posizione più congeniale a quelle che sono le proprie caratteristiche sarà richiesto di compilare il form preposto con la registrazione online del proprio curriculum. In ogni caso è possibile sempre attraverso il sito web dell’azienda inviare la propria candidatura spontanea.

Il mondo del lavoro, insomma, cosi come anticipato, in questa fase sembra potersi nuovamente affacciare a quella che è la fetta importante di cittadini al momento alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa. Tempi duri, quelli che viviamo, certo. In ogni caso, però, qualcosa sembra muoversi e le opportunità per gli italiani, dal punto di vista professionale, cominciano a fioccare.