Hilti regala obiettivi, come entrare a far parte dell’azienda

Hilti Group è un’azienda che sviluppa e produce prodotti per aziende edili e per utenti professionisti. Scopriamo le posizioni aperte.

La mission è chiara, creare clienti soddisfatti e costruire un futuro migliore. Chi vuole entrare a far parte di questa solida realtà?

Hilti Group è un’azienda fondata nel 1941 con sede nel Liechtenstein che mira da sempre all’innovazione. Da una piccola officina meccanica con cinque dipendenti si è trasformata in una delle aziende migliori in cui lavorare. E il termine di paragone non è solo l’Italia o l’Europa ma il mondo. Leader del mercato da diversi anni, il Gruppo è specializzato nello sviluppo e produzione di tecnologie, attrezzi, servizi e software ideati per il settore dell’edilizia. Oltre ai prodotti di qualità, Hilti si rivela un punto di partenza ottimale per una carriera lavorativa. In base alle predisposizioni, alla preparazione e ai talenti personali si verrà inseriti in uno dei team che operano per incrementare ogni giorno il successo dell’azienda. Digital, Sales and Customer Service, Global Operations, Marketing, Corporate e Ricerca e sviluppo sono i settori da esplorare per trovare la posizione aperta in linea con il proprio profilo.

Hilti e le posizioni aperte

Nel portale dell’azienda hiltigroup.it è presente una sezione dedicata alle offerte di lavoro. L’interessato potrà filtrare la ricerca della posizione aperta più adatta compilando i campi delle “parole chiavi”, del Paese, della Regione, dell’area di carriera, del livello di esperienza oppure indicando la lingua di visualizzazione della proposta lavorativa. Inseriamo “italiano” per scoprire tutte le occasioni attive in Italia, da Milano a Genova, da Roma a Vicenza, da Ferrara a Padova.

Cliccando sulla proposta che interessa si potranno conoscere le responsabilità previste per il candidato, l’offerta di lavoro e i requisiti necessari per rientrare tra i possibili assunti. Prendiamo come esempio l’Account Manager per la sede di Milano. La figura si troverà a lavorare nei cantieri, in azienda, negli uffici o negli impianti produttivi per trovare sempre nuove soluzioni volte all’innovazione e alla soddisfazione dei clienti.

Tra i requisiti si richiedono un diploma o una Laurea, esperienza biennale nel settore delle vendite e di contatto diretto con il cliente, capacità comunicative e relazionali, ambizione, coraggio, intraprendenza, impegno, capacità di lavorare sotto stress e per obiettivi nonché buona conoscenza della lingua inglese.

Via alle candidature

Oltre all’Account Manager a Milano, Ferrara, Padova, Alessandria, Vicenza, Genova, Hilti Group cerca Hilti Store Representative a Verona, Healt, Safety & Environment per uno stage a Sesto San Giovanni, Account Manager Machinery a Pordenone, Trieste, Udine e Venezia e Account Manager Building Envelope a Piacenza, Parma e Pavia.

Per candidarsi basterà cliccare sulla posizione aperta preferita e selezionare la voce “Candidati Ora”. A questo punto si dovrà procedere con la registrazione al portale. Nel form andranno indicati i dati anagrafici, caricate la foto, la lettera di presentazione, il curriculum, altri vari documenti aggiuntivi e andrà compilato ogni campo. Una volta terminati i passaggi per l’invio della candidatura ci vorrà solo un click.