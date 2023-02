Gerry Scotti è ultra milionario? La rivelazione spiazza tutti

Gerry Scotti è milionario? Ecco quanto dichiarato dallo stesso conduttore televisivo in merito ai suoi guadagni.

Tra i conduttori più apprezzati e conosciuti del mondo della televisione, non stupisce che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su Gerry Scotti. In particolare sono in molti a chiedersi, ad esempio, a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Pseudonimo di Virginio Scotti, Gerry Scotti è senz’ombra di dubbio uno dei conduttori più amati e seguiti del piccolo schermo. Particolarmente apprezzato per il suo modo di condurre, all’insegna dell’umorismo, riesce a ogni puntata a creare un ottimo rapporto con i concorrenti e anche con il pubblico a casa.

Una carriera all’insegna del successo e delle soddisfazioni, quella di Gerry Scotti, con molti che si chiedono ad esempio a quanto ammontino i suoi compensi. A tal proposito non è passata inosservata una dichiarazione dello stesso conduttore di qualche tempo fa. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Gerry Scotti è milionario? Le parole del conduttore non sono passate inosservate

Nel corso del mese di giugno 2022 Gerry Scotti è intervenuto ai microfoni Muschio selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Luis Sal. Per l’occasione il noto presentatore ha raccontato alcuni aneddoti del suo passato e anche, indirettamente, dei suoi guadagni.

Alla domanda: “Lei voleva esser milionario?“, Gerry Scotti ha risposto: “Io sono nipote di un contadino e un panettiere, e poi figlio di uno che ha scelto di fare un lavoro diverso, ha fatto l’operaio, al Corriere della Sera il mio papà lavorava alle rotative. Come tutta quella generazione cresciuta nella periferia milanese degli anni ’60 e ’70, un posto di lavoro sicuro, una macchinetta discreta e una casa popolare era già il sogno della nostra vita“.

Il conduttore ha quindi parlato del periodo dell’austerity e del tempo trascorso a scommettere sul colore delle auto che avrebbero attraversato la strada. Ha proseguito dicendo: “E allora vieni a dire a me se in quel momento che non avevo 2 anni ma ne avevo già 20 sognavo, pensavo, immaginavo di poter diventare non milionario, ma benestante come un calciatore di Serie B… di Serie A?“.

Questo le parole di Gerry Scotti, mentre Fedez scherzava con il conduttore che non voleva ammettere il patrimonio ottenuto nel corso della sua carriera. “No, non l’avrei mai immaginato“, ha alla fine dichiarato Gerry Scotti. Parole, quelle del presentatore che fanno trapelare in un certo qual modo quali possano essere all’incirca i suoi guadagni, dalle cifre non di certo indifferenti.