Tra i conduttori più amati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, ecco quanto guadagna Gerry Scotti. Svelata la cifra che non ti aspetti.

Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti, è senz’ombra di dubbio uno dei presentatori più apprezzati e conosciuti del piccolo schermo. Particolarmente apprezzato per il suo modo di condurre, all’insegna dell’umorismo, riesce ad ogni puntata a creare un ottimo rapporto con i concorrenti e anche con il pubblico a casa. Una carriera ricca di soddisfazioni, quella di Gerry Scotti, con molti che si chiedono a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Gerry Scotti: chi è, altezza, carriera

Nato a Miradolo Terme, in provincia di Pavia, il 7 agosto 1956, Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti, è alto 182 cm, pesa circa 98 kg ed è del segno zodiacale del leone. Figlio unico, pochi anni dopo la sua nascita, la famiglia si è trasferita a Milano. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza non riuscendo a conseguire la laurea, in quanto si è fermato a soli due esami dalla fine del percorso di studi. Nel frattempo ha dato il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, debuttando nel mondo della radio, con Milano Internation, per poi approdare a Radio Deejay.

Un trampolino di lancio particolarmente importante, che ha permesso al conduttore di dare il via alla carriera di successo che tutti quanti noi oggi conosciamo. Poco tempo dopo ha debuttato sul piccolo schermo, diventando uno dei presentatori più amati. Tanti, infatti, i programmi di successo con al timone Gerry Scotti. Tra questi, ad esempio, si annoverano Festivalbar, il Gioco dei Nove, ma anche Buona Domenica, Donna sotto le stelle, La sai l’ultima, Striscia la Notizia, Passaparola, Chi vuol essere milionario, Paperissima, Io canto e La Corrida.

Da non dimenticare, poi, successi più recenti come The Money Drop, Caduta libera, The Wall, Avanti un altro e Conto alla rovescia. Oltre al ruolo di presentatore, nel 1987 si è reso protagonista di una breve parentesi nel mondo della politica con il PSI. Ma non solo, sempre nel corso della sua carriera, ha avuto modo di ricoprire tanti altri ruoli, come ad esempio quello di doppiatore, testimonial pubblicitario, ma anche conduttore radiofonico e attore.

Gerry Scotti: vita privata, figlio, moglie, compagna, nipote

Particolarmente riservato, della vita privata di Gerry Scotti si sa ben poco. Nel 1991 è convolato a nozze con Patrizia Grosso, dalla quale si è separato nel 2002, per poi divorziare nel 2009. Dalla loro storia d’amore è nato nel 1992 il figlio Edoardo. Quest’ultimo ha reso di recente il conduttore nonno, grazie alla nascita della nipote Virginia.

Dopo la separazione da Patrizia Grosso, Gerry Scotti ha ritrovato la felicità al fianco di Gabriella Perino. A tal proposito lo stesso conduttore, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Chi, aveva dichiarato: “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli”.

Gerry Scotti: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Gerry Scotti. Stando a quanto riportato qualche tempo fa da La Repubblica, comunque, il presentatore percepirebbe circa 10 milioni di euro l’anno.

Guadagni che derivano sia dal cachet in veste di conduttore, ma anche grazie alle varie televendite e promozioni per cui presta il suo volto. Ma non solo, Gerry Scotti è anche proprietario di uno degli studi televisivi utilizzati da Mediaset, lo Studio Michelangelo, a Cologno Monzese.

Gerry Scotti: Instagram

Tra i volti più conosciuti e apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano, Gerry Scotti ha anche un account su Instagram attraverso il quale condivide spesso alcuni scatti della sua vita privata e professionale. Ne è un chiaro esempio un recente scatto social, attraverso il quale ha voluto manifestare la sua gioia per essere diventato nonno della piccola Virginia.