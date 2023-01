Gratta e vinci, voleva quel tagliando ad ogni costo: milionario contro il destino

Una vincita assolutamente incredibile che di certo passerà alla storia per non pochi dettagli che hanno di fatto reso possibile il tutto.

Tutto è arrivato per caso, tutto sembrava volesse indirizzare il percorso del destino verso una specifica meta. Non è successo nel modo usuale, chi acquista una giocata, un biglietto e poi scopre di essere vincitore. Un biglietto acquistato quasi per caso e la consapevole di non poter immaginare quello che il destino ha in serbo per ognuno di noi. Un momento chiaramente magico per chi riesce a vedere la vetta, in questo specifico caso.

Vincere giocando al concorso classico a premi? Il sogno di chiunque, inutile girarci intorno. Di questi tempi, poi, assai gravido di difficoltà di ogni genere, prendiamo per dire la crisi che ormai ha travolto il nostro paese e non solo. In questo specifico caso il gioco assume le sembianze della speranza. Il cittadino prova ad alleviare i suoi dolori immaginandosi un giorno milionario dopo aver indovinato, magari la combinazione del Superenalotto, per dire.

Il caso italiano è oggi emblematico, il Superenalotto, il gioco assolutamente più amato, in assoluto nel paese, grazie soprattutto al montepremi messo in palio da 360 milioni di euro. Mai nel nostro paese si è vista prima d’ora una somma di denaro simile messa in palio da un gioco a premi, parliamo di un evento del tutto eccezionale. Il record di vincita precedente, qui in Italia si è fermato a una cifra molto inferiore, ma davvero tanto.

Il primato in questione risale al 2019, in quell’occasione si vinse a Lodi. Al fortunato giocatore andarono la bellezza di 209 milioni di euro, con una giocata da pochissimi euro. In merito poi alla tempistica delle vincite possiamo dire che per quel che riguarda l’estrazione della sestina vincente, l’ultima grande notizia risale al maggio del 2021. Si vinse nelle Marche, a Montappone. In quel caso 156 milioni di euro stravolsero per sempre la vita del fortunato in questione.

Il gioco insomma in questa fase è quanto di più vicino al cittadino, quanto di più presente per provare a far fronte, si spera sempre con la dovuta moderazione a una situazione sociale davvero drammatica. Il quotidiano è per molti, oggi, sopravvivenza. Venirne fuori potrebbe significare avere la possibilità di una seconda occasione, magari a suon di milioni. Sognare un futuro diverso dall’attuale presente rappresenta l’ambizione massima, oggi, per milioni e milioni di cittadini.

La vincita è milionaria, l’uomo ha preso la sua decisione: ha vinto la sua tenacia

Le ultime cronache ci raccontano di una vincita davvero sensazionale che arriva direttamente dagli Stati Uniti. L’evento è di quelli che si ricorderanno per molto, moltissimo tempo, 1 milione di dollari vinti grazie a una giocata da sogno effettuata attraverso il concorso 500X The Cash, con un biglietto dal taglio di 50 dollari. Il tutto ha avuto luogo in Florida e i funzionari della relativa lotteria si sono subito affrettati a diffondere l’incredibile notizia.

Il biglietto vincente è stato venduto presso un Publix della zona. Le dichiarazioni dell’uomo spiegano per bene come sono andati in realtà i fatti: “Era la fine di una lunga giornata ed ero stanco. Mi sono fermato alla Publix e stavo per comprare un biglietto alla macchina quando un uomo mi è praticamente passato davanti – dichiara Stephen Munoz Espinoza, 43enne di Delray Beach, ai funzionari della lotteria della Florida in una dichiarazione del 25 gennaio – invece di soffermarmi sulla cosa, ho deciso che avrei comprato un biglietto allo sportello”. Chiaramente da quella incredibile decisione è cambiata per sempre la sua vita.

Il concorso in questione è stato lanciato nel febbraio del 2022 e offre premi che vanno da 100 dollari fino a 25 milioni di dollari. L’uomo ha poi deciso di optare per la somma forfettaria, prevista dal regolamento del concorso, invece dell’assegno periodico in un arco specifico di tempo. La somma incassata, quindi, alla fine è stata di 820mila dollari. Il 43enne ha inoltre dichiarato che i soldi della vincita andranno spesi in parte per l’acquisto di una nuova casa per la sua famiglia.

Il Publix di Delray Beach, dove è stato acquistato il biglietto vincente, ci sarà inoltre una commissione di 2mila dollari per la stessa vendita del tagliando fortunato. Anche in questo caso, insomma, una gran bella soddisfazione. Di vince e si vince piuttosto bene in un momento di certo molto critico per tutti o quasi. Il gioco riesce a essere speranza, riesca a portare quella ventata di surreale per intenderci capace di far immaginare un futuro prospero e sereno, magari proprio grazie a una giocata fortunata, magari.