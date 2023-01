Superenalotto e Oroscopo, se sei della Vergine gioca il 12: i numeri fortunati per ogni segno

In base all’astrologia ad ogni segno zodiacale possono essere associati dei numeri portafortuna. Ecco di quali si tratta.

Chi spera di cambiare per sempre la propria vita grazie ad una vincita al Superenalotto può provare a giocare i seguenti numeri. Secondo gli astrologi, infatti, ad ogni segno zodiacale è possibile associare dei numeri portafortuna. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal Covid fino ad arrivare all’aumento generale dei prezzi, sono tanti purtroppo i fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre esistenze in generale e tasche in particolare. Lo sanno bene le tante persone che riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese.

Da qui la decisione di molti di tentare puntualmente la fortuna, magari al Superenalotto, con la speranza di riuscire a portare a casa una cifra da capogiro. Ebbene, proprio in tale ambito interesserà sapere che in base all’astrologia ad ogni segno zodiacale è possibile associare dei numeri portafortuna. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Superenalotto e Oroscopo, ad ogni segno zodiacale i suoi numeri portafortuna: cosa dicono le stelle

Come già detto, secondo gli astrologi, ad ogni segno zodiacale è possibile associare dei numeri portafortuna. Entrando nei dettagli, così come riportato su Informazione Oggi, si tratta dei seguenti:

Ariete . Segno energico e volenteroso, i suoi numeri fortunati sono i seguenti: 10-26-68-75-89.

. Segno energico e volenteroso, i suoi numeri fortunati sono i seguenti: 10-26-68-75-89. Toro . A tale segno vengono associato i numeri della calma e della tenacia come 2-34-56-70-90.

. A tale segno vengono associato i numeri della calma e della tenacia come 2-34-56-70-90. Gemelli . Sempre pronto a mettersi in gioco, i suoi numeri portafortuna sono 4-15-19-23-65.

. Sempre pronto a mettersi in gioco, i suoi numeri portafortuna sono 4-15-19-23-65. Cancro . Noto per la sua grande empatia e sensibilità, a tale segno zodiacale sono associati i numeri 3-22-61-75-88.

. Noto per la sua grande empatia e sensibilità, a tale segno zodiacale sono associati i numeri 3-22-61-75-88. Leone . Sempre molto sicuro di sé stesso, potrebbe tentare la fortuna con i seguenti numeri: 2-33-45-59-87.

. Sempre molto sicuro di sé stesso, potrebbe tentare la fortuna con i seguenti numeri: 2-33-45-59-87. Vergine . Sempre pronto a calcolare tutto, i numeri che potrebbero dare una svolta all’esistenza delle persone nate sotto questo segno sono 12-34-59-87-89.

. Sempre pronto a calcolare tutto, i numeri che potrebbero dare una svolta all’esistenza delle persone nate sotto questo segno sono 12-34-59-87-89. Bilancia . I numeri adatti per questo segno zodiacale, secondo gli astrologi, sono 10-24-36-59-69.

. I numeri adatti per questo segno zodiacale, secondo gli astrologi, sono 10-24-36-59-69. Scorpione . A tale segno vengono associati i numeri 4-21-37-49-82.

. A tale segno vengono associati i numeri 4-21-37-49-82. Sagittario . Amante dell’avventura, i numeri che meglio rappresentano tale segno sono 21-54-59-68-70.

. Amante dell’avventura, i numeri che meglio rappresentano tale segno sono 21-54-59-68-70. Capricorno . Pronto a raggiungere i propri obiettivi, i numeri di questo segno sono 4-23-44-63-90.

. Pronto a raggiungere i propri obiettivi, i numeri di questo segno sono 4-23-44-63-90. Acquario . I numeri che meglio rappresentano tale segno zodiacale sono 2-33-55-79-82.

. I numeri che meglio rappresentano tale segno zodiacale sono 2-33-55-79-82. Pesci. Sognatore per eccellenza, secondo le stelle i numeri da associare sono 20-36-49-69-70.

Ovviamente, è bene sottolineare, l’Oroscopo non è una scienza esatta. Per questo motivo non è possibile dare per scontato che giocando i numeri poc’anzi citati, le persone nate sotto i segni zodiacali corrispondenti possano effettivamente portare casa una vincita da capogiro grazie al Superenalotto.

Si consiglia pertanto, di non esagerare mai quando si tante la fortuna al Superenalotto e nei giochi in generale. In questo modo è possibile evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti in caso di mancata vincita.