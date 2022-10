Superenalotto e Oroscopo, i segni zodiacali più fortunati (e sfortunati) di ottobre

Secondo l’Oroscopo sono questi i segni zodiacali più sfortunati e quelli più fortunati di ottobre 2022. Ecco di quali si tratta.

Occhio all’Oroscopo, in quanto in base a quest’ultimo saranno questi i segni zodiacali più sfortunati e quelli più fortunati nel corso del mese di ottobre 2022. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

La fortuna, come risaputo, è cieca, ma vi sono alcuni casi in cui sembra vederci davvero benissimo. Capita a tutti, in effetti, prima o poi nella vita di conoscere persone particolarmente fortunate, in grado di ottenere in modo apparentemente molto semplice tutto ciò che desiderano.

Dall’altro canto non mancano poi le persone che sembrano essere affiancate costantemente dalla sfortuna. In entrambi i casi, a quanto pare, a rivestire un ruolo importante sono le stelle. Proprio l’Oroscopo, infatti, sarebbe in grado di delineare quali siano, in un determinato periodo, i segni più o meno baciati dalla dea bendata.

Superenalotto e Oroscopo, ecco i segni zodiacali più fortunati e sfortunati di ottobre 2022

Proprio la fortuna o la sfortuna, in effetti, potrebbe aiutare in molti a dare un svolta alla propria vita, magari attraverso una vincita da urlo al Superenalotto. Considerando che il Jackpot del Superenalotto per la prossima estrazione è salito a quota 283,7 milioni di euro, d’altronde, non crea stupore il fatto che siano in tanti a chiedersi se esista un modo grazie al quale poter vincere.

Sempre tale ambito, pertanto, interesserà sapere che in base all’Oroscopo saranno questi i segni zodiacali più sfortunati e quelli più fortunati nel corso del mese di ottobre 2022. Ma di quali si tratta? Ebbene, entrando nei dettagli sembra che le persone baciate dalla dea bendata nel corso del decimo mese dell’anno 2022 siano quelle nate sotto i segni zodiacali dell’Ariete e del Toro. Ma non solo, anche Gemelli, Leone, Vergine, Bilancia e Acquario.

Ad esssere particolarmente sfortunati nel corso del mese di ottobre, invece, sono coloro nati sotto i segni zodiacali del Cancro e dello Scorpione. Ma non solo, anche Sagittario, Capricorno e Pesci. Ovviamente, è sempre bene sottolineare, non si tratta di una scienza esatta.

Non bisogna quindi dare per scontato che le persone nate sotto i segni zodiacali considerati fortunati riusciranno davvero a vincere una cifra da capogiro. Per questo si consiglia sempre di non esagerare, evitando di puntare somme di denaro che, in caso di mancata vincita, potrebbero compromettere le finanze personali e dei propri famigliari.